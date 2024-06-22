Тысячи ростовчан оставят без света в последнюю неделю июня

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Так, в понедельник, 24 июня, свет отключат в домах №6-10, 3, 11-15 на улице Механизаторов и домах №9, 10/4 на улице Орской. Аналогично электроснабжение отключат на Курганной, 61 — 85, 62 — 74; Окраинной, 2 — 6, 1 — 7; переулке Проектируемом, 1-7; Нансена, 2 -16. Ограничение там продлится с 09.00 до 17.00.
На следующий день, 25 июня, электроснабжение ограничат на проспекте 40-летия Победы, 96 -178; Новостроевской улице, 25 — 61, 32 — 84, а также переулке Гельца, 51 — 53, 50 — 64, 101 -113. Свет в этих домах пропадет в 09.00 и вернется после 17.00. В этот же день, но с 09.00 до 16.00 электричества не будет по адресам Пушкинская, 134/68, 138, 163 — 169, 173; Горького 166, 168, 174, 173 и на Университетском, 115.
В среду, 26 июня, отключения запланированы на улице Алма-Атинской, 1, 24А; Щаденко 2/256, 2, а также на улицах Природной, Средней, Элитной, Верхней и С/Т «Темерник». Здесь ограничение продлится с 09.00 до 17.00. В этот же день, но с 09.00 до 14.00 свет пропадет по адресам Пушкинская 134/68, 163 — 169, 171, 173 А, 173 Б, 175; Горького 166, 168, 169/163; Университетский, 115. А с 09.00 до 17.00 электроснабжение ограничат на улицах 14-я линия 15, 19/46; 16-я линия 16 — 32, 11 — 45; 20-я линия 4 -12, 15 — 31; Мурлычева 17 — 53, 16 — 46; 1-я Майская 11 — 21, 20/7.
С полным списком адресов, попадающих в зону отключения электроэнергии, можно ознакомиться на сайте «Доэнерго».
Ранее RostovGazeta рассказала, чем оборачивается капремонт домов для жителей Ростовской области.