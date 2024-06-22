Тысячи ростовчан оставят без света в последнюю неделю июня

На следующий день, 25 июня, электроснабжение ограничат на проспекте 40-летия Победы, 96 -178; Новостроевской улице, 25 — 61, 32 — 84, а также переулке Гельца, 51 — 53, 50 — 64, 101 -113. Свет в этих домах пропадет в 09.00 и вернется после 17.00. В этот же день, но с 09.00 до 16.00 электричества не будет по адресам Пушкинская, 134/68, 138, 163 — 169, 173; Горького 166, 168, 174, 173 и на Университетском, 115.