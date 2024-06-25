Судья военного суда в Ростове-на-Дону попал под санкции Евросоюза

В понедельник, 24 июня, Европейский союз приял 14-й пакет антироссийских санкций. В «нежелательный» список попало 116 физических и юридических лиц. В том числе Игорь Костин — судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. В документе говорится, что он принимал политически мотивированные решения в отношении противников аннексии Крыма и Севастополя, а также преследовал некоторых крымских татар.