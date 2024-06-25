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Судья военного суда в Ростове-на-Дону попал под санкции Евросоюза

Судья военного суда в Ростове-на-Дону попал под санкции Евросоюза

25 июня 2024, 11:36
Фото: rostov.rpa-mu.ru
Судья военного суда в Ростове-на-Дону попал под санкции Евросоюза
Европейский союз опубликовал 14-й пакет санкций в отношении России. В список попал судья военного суда в Ростове-на-Дону Игорь Костин. Информация размещена в списках Официального журнала ЕС.

В понедельник, 24 июня, Европейский союз приял 14-й пакет антироссийских санкций. В «нежелательный» список попало 116 физических и юридических лиц. В том числе Игорь Костин — судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. В документе говорится, что он принимал политически мотивированные решения в отношении противников аннексии Крыма и Севастополя, а также преследовал некоторых крымских татар.

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В связи с этим ЕС принял решение, что Костин поддерживает нынешнюю политическую ситуацию в стране.

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