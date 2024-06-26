Эксперты назвали самое удобное место для отдыха на Черном море

Эксперты отмечают, что небольшой поселок Джубга находится рядом с крупными транспортными артериями, а потому туда легко добраться. Также там можно найти как песчаные, так и каменные пляжи. Рядом с поселком располагаются лиственные и хвойные леса, горные ландшафты, водопады и каньоны.