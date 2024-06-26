Эксперты назвали самое удобное место для отдыха на Черном море

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Эксперты отмечают, что небольшой поселок Джубга находится рядом с крупными транспортными артериями, а потому туда легко добраться. Также там можно найти как песчаные, так и каменные пляжи. Рядом с поселком располагаются лиственные и хвойные леса, горные ландшафты, водопады и каньоны.
Еще один плюс отдыха в Джубге — близость поселка к другим крупным городам. Так, расстояние до Туапсе составляет 57 километров, до Геленджика — 80 километров и до Краснодара — 121 километр.
Ранее аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане.