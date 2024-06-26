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Эксперты назвали самое удобное место для отдыха на Черном море

Эксперты назвали самое удобное место для отдыха на Черном море

26 июня 2024, 09:40
Фото: Андрей Груздев/cc by/panoramio
Эксперты назвали самое удобное место для отдыха на Черном море
Поселок Джубга — самое удобное для отдыха место на черноморском побережье, пишет Newia.
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Отдых

Эксперты отмечают, что небольшой поселок Джубга находится рядом с крупными транспортными артериями, а потому туда легко добраться. Также там можно найти как песчаные, так и каменные пляжи. Рядом с поселком располагаются лиственные и хвойные леса, горные ландшафты, водопады и каньоны.

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Еще один плюс отдыха в Джубге — близость поселка к другим крупным городам. Так, расстояние до Туапсе составляет 57 километров, до Геленджика — 80 километров и до Краснодара — 121 километр.

Ранее аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане.

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