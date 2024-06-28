Почему семья из Ростова может потерять единственное жилье и бизнес

«Скорее всего, имея там какие-то определенные возможности, связи, он мог рассчитывать на получение нужного ему судебного решения. Это было сделано целенаправленно еще и потому, что такое решение арбитражный суд не вынес бы никогда, — полагает Дубровский. — В итоге суд от моего же представителя принял иск по отношению ко мне же, к моим детям и к моей жене. Кстати, его полномочия суд также не проверил. А ведь Алексеев не имел права этого делать! Как лицо, не имеющее права подавать исковые заявления в суд общей юрисдикции. Что это — халатность суда или злонамеренность?»