Почему семья из Ростова может потерять единственное жилье и бизнес

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
А все потому, что несколько лет назад семья имела несчастье занять деньги у кума.
Наталья Дубровская вспоминает, что порядка десяти лет назад ее супруг обратился за помощью к куму. Тот согласился стать кредитором и занять семь миллионов рублей. Естественно, под проценты. Постепенно два миллиона были выплачены. Однако, по словам семейной пары, кредитор захотел большего и через суды стал требовать возврат уже 13 миллионов. Суды Антон выиграл. Однако в 2020 году куму как-то удалось восстановить пропущенный срок исковой давности, а в 2022 году — привести Антона к банкротству с долгом в семь миллионов плюс все те же проценты.
«Мы полагаем, что изначально кума интересовали не деньги даже, а наше имущество — складская база фирмы Антона „Антанта-Юг“. Наш кум даже написал заявление на моего супруга, утверждая, что якобы он давал деньги на покупку этой базы. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но следствие во всем разобралось и дело закрыли», — отмечает Наталья Дубровская.
Антон Дубровской вспоминает, что в 2017 году для того, чтобы погасить долг, он сам предлагал куму свое имущество. Однако тот «под протокол» в присутствии следователя письменно отказался от заключения такого соглашения.
«Только потом он пошел в суд с исковым заявлением на меня и предоставил фальсифицированное соглашение. За что в отношении него самого и возбудили уголовное дело», — поясняет Антон Дубровский.
А позже супруга Антона Наталья, по ее словам, вообще полностью выплатила долг.
«Но он, с нашей точки зрения, совершенно противозаконными методами продолжал пытаться получить с нас, с моей жены и моих детей более 40 миллионов рублей. Он не только делал попытки отчуждать квартиру, но и настаивал на передаче ему половины компании жены ООО „Дивия“, а также половины моей компании „Антанта-Юг“. Для этого он нанял своего знакомого Павла Алексеева, к тому же тесно связанного с ним. Семья Дубровских обоснованно подчеркивает именно этот момент.
Тот был назначен финансовым управляющим, чего, по закону, кстати, быть не должно, — уверен Антон Дубровский. — Алексеев упирал на то, что у меня не достаточно имущества для погашения долга и специально обратился с иском в районный суд Ворошиловского района».
К слову, квартира, которая является единственным жильем семьи, покупалась с использованием материнского капитала и бюджетной субсидии, выданной многодетной семье министерством строительства.
Тем не менее, несмотря на все усилия стороны истца, Дубровского банкротом не признали. Дело было прекращено на стадии реструктуризации долгов. Деньги куму семья выплатила, законные претензии у него закончились. Однако теперь претензии появились у самих Дубровских. Супруги обратились с иском в суд, чтобы признать незаконными действия финансового управляющего — Павла Алексеева.
И претензий к деятельности Павла Алексеева у семьи накопилось много.
«Он прекрасно осознавал свой правовой статус и права ему соответствующие, мы уверены, что в суде Ворошиловского района его действия были незаконными. В частности, он сделал Антона ответчиком, хотя по закону финансовый управляющий является представителем Антона, и права на это не имеет. Но судьи почему-то этому внимания не придали.
Также Алексеев прекрасно знал, что по закону с момента начала процедуры по реструктуризации долгов гражданина, все дела рассматриваются в арбитражном суде. Тем не менее, почему-то он обратился не в арбитражный суд, как следовало, а в районный, что тоже вызывает закономерные вопросы и к нему самому, и к суду», — делится мыслями Наталья.
Сам же Антон Дубровский уверен, что выбор суда «случайностью» не был.
«Скорее всего, имея там какие-то определенные возможности, связи, он мог рассчитывать на получение нужного ему судебного решения. Это было сделано целенаправленно еще и потому, что такое решение арбитражный суд не вынес бы никогда, — полагает Дубровский. — В итоге суд от моего же представителя принял иск по отношению ко мне же, к моим детям и к моей жене. Кстати, его полномочия суд также не проверил. А ведь Алексеев не имел права этого делать! Как лицо, не имеющее права подавать исковые заявления в суд общей юрисдикции. Что это — халатность суда или злонамеренность?»
Кроме того, Дубровские обращают внимание, что в 2023 году еще в рамках гражданского дела управляющий Алексеев неоднократно ходатайствовал и о запросе копии дела по предоставлению средств материнского капитала Наталье, и копии реестрового дела на квартиру.
«То есть он прекрасно знал и понимал, что он делает!» — объясняет Антон. Доказательство этого — запись в протоколе судебного заседания от 18 апреля 2024 года о том, что управляющий Алексеев лично признал и подтвердил наличие исполнительского иммунитета на указанное жилье. Именно поэтому Дубровские расценивают действия Алексеева как нарушение не только их законных прав и интересов, но, возможно, и их несовершеннолетних детей.
Кроме того, по словам ростовчан, производя раздел и обмен имущества Дубровских на своих условиях, Алексеев пытался лишить семью права собственности в ООО «Антанта-Юг» и компанию «Дивия».
Помимо всего этого, Алексееву удалось как-то убедить и Ростовской областной суд в том, что Дубровский, якобы, находится на стадии реализации своего имущества. То есть, как бы «выводит его в тень». Все это происходило в то время, когда ни решение о признании банкротом, ни введении процедуры реализации имущества в отношении Антона судом не принимались и даже не рассматривались вовсе. Ведь производство по делу о банкротстве было прекращено еще в декабре 2023 года на стадии реструктуризации долгов.
Управляющий Алексеев же обладал более чем достаточными сведениями о реальной стоимости имущества семьи, которое совершенно точно превышало задолженность перед кредиторами.
«Один человек бросает тень на целую службу достойных и ответственных людей. Может быть, им там надо обратить внимание, провести с такими людьми работу над ошибками? — негодует Антон Дубровский. — Нам бы очень хотелось, чтобы в судах внимательнее относились бы к доводам людей, не игнорировали их, как это часто, увы, бывает».
Журналисты издания обратились за комментарием и к противоположной стороне. Но арбитражный управляющий Павел Алексеев затруднился прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что «было это давно и многое позабылось».
«Я уже не сторона этих разбирательств, причем очень давно. Это было больше полугода назад. Разбирательства были между ними, вот пусть сами и разбираются», — пояснил корреспонденту Павел Алексеев.
Очередное судебное заседание по спорам ростовчан пройдет в Арбитражном суде Ростовской области 2 июля 2024 года в 14.30 мск в кабинете 310 под председательством судьи Екатерины Стрельниковой.
Эксперты, с которыми удалось пообщаться, отмечают, что последние годы Ростовская область все чаще оказывается в центре скандалов. Причем именно на федеральном уровне, чего не было раньше. Вначале — задержания министров областного правительства, в прошлом году общественность потрясли известия об обысках и арестах представителей верхушки судебного корпуса области.
«Причем не простых районных судей сажают, из самого верха. Это важно. Судебная власть сейчас — под самым пристальным вниманием», — делится мыслями экс-начальник отдела Управления уголовного розыска ГУВД по РО, полковник милиции в отставке, правозащитник Георгий Петров.
Следом — обыски и задержания уже в полиции. Далее из-за сенсационного захвата заложников в Ростовском СИЗО под пристальное внимание попали и представители ФСИН. А недавно добрались и до налоговой службы. При этом донская полиция оказалась в тяжелейшей ситуации — количественный и качественный некомплект, тяжелая, неповоротливая и неуклюжая структура управления, надуманные штатные нагромождения.
Бывалый полковник уверен, что назрела необходимость возвращения к отточенному до совершенства структурному построению советской милиции. И сокращению до минимума генеральских должностей, штабов и административного аппарата в целом.
«Горько всё это. Такая „известность“ — не тот повод для гордости. Остается надеяться только на федеральный уровень, как всегда это было на Руси. Уверен, что терпение людей — там, наверху, не бесконечно. Тем более, что „неудобную“ информацию сейчас не утаишь — все будет известно.» — резюмирует эксперт.