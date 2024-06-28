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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

На федеральной трассе в Ростовской области ограничили движение

На федеральной трассе в Ростовской области ограничили движение

28 июня 2024, 14:01
Фото: 1MI
На федеральной трассе в Ростовской области ограничили движение
Дорожные работы проходят на федеральной трассе Р-260 в Ростовской области, сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

На трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» организовали реверсивное движение. Ограничение связано с дорожными работами. На трассе проходит очистка деформационных швов искусственного сооружения.

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Уточняется, что до 20.00 движение транспорта будут регулировать светофорами. Водителей просят проявить внимательность, учитывать дорожные работы, не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что движение ограничили по Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону до конца июля. Там ведутся работы на водопроводе.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ростов#Дорожные ограничения в Ростовской области#ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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