На федеральной трассе в Ростовской области ограничили движение

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» организовали реверсивное движение. Ограничение связано с дорожными работами. На трассе проходит очистка деформационных швов искусственного сооружения.
Уточняется, что до 20.00 движение транспорта будут регулировать светофорами. Водителей просят проявить внимательность, учитывать дорожные работы, не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что движение ограничили по Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону до конца июля. Там ведутся работы на водопроводе.