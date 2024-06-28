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Updated Сегодня, 12:01

Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно

Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно

28 июня 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно
В Следственном комитете России предлагают внедрить в Уголовный кодекс понятие «осуждение без назначения наказания посмертно», пишут «Новые известия».

Замглавы СК РФ Александр Федоров заявил о предложении ведомства внести в Уголовный кодекс новое понятие — «осуждение без назначения наказания посмертно». В Следкоме уверены, что это позволит восстановить юридическую справедливость в ситуациях, когда преступник умер.

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Для реализации этого предложения, по словам Федорова, необходим новый уголовно-процессуальный институт. Он будет оценивать преступления, совершенные в прошлом. Особенный акцент замглавы СК РФ сделал на военные преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Приговор#Суд#СК РФ
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