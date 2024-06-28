Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Замглавы СК РФ Александр Федоров заявил о предложении ведомства внести в Уголовный кодекс новое понятие — «осуждение без назначения наказания посмертно». В Следкоме уверены, что это позволит восстановить юридическую справедливость в ситуациях, когда преступник умер.
Для реализации этого предложения, по словам Федорова, необходим новый уголовно-процессуальный институт. Он будет оценивать преступления, совершенные в прошлом. Особенный акцент замглавы СК РФ сделал на военные преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны.
Ранее социологи рассказали, как россияне относятся к введению прогрессивной шкалы налогов.