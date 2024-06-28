Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно

Замглавы СК РФ Александр Федоров заявил о предложении ведомства внести в Уголовный кодекс новое понятие — «осуждение без назначения наказания посмертно». В Следкоме уверены, что это позволит восстановить юридическую справедливость в ситуациях, когда преступник умер.