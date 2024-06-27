Социологи рассказали, как россияне относятся к введению прогрессивной шкалы налогов

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подтвердил слова главы ВЦИОМ. Он привел данные, что «справедливая» налоговая система в представлении россиян — это «эффективная» налоговая система. Потуремский отмечает, что большинство опрошенных считают, что налоговые изменения должны в первую очередь затронуть сверхбогатых россиян. Еще один критерий «справедливости» — рост уровня и качества жизни населения, сокращение разрыва между богатыми и бедными.