Социологи рассказали, как россияне относятся к введению прогрессивной шкалы налогов

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В начале июля в Госдуме рассмотрят предложения Минфина об изменениях в налоговой системе страны. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?». На нем социологи, политологи и представители общественности обсудили отношение граждан к налоговой реформе.
По данным ВЦИОМ, 58% россиян знают о грядущих налоговых изменениях. Как сообщил глава Центра общественного мнения Валерий Федоров, респонденты считают, что изменения в налоговых отчислениях сделают финансово-экономическую систему РФ справедливее.
Самым обсуждаемым изменений он назвал введение прогрессивной шкалы. 78% опрошенных россиян считают, что такая система налогов будет справедливее. 84% респондентов называют справедливым введение так называемой «семейной выплаты».
«Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — констатировал Валерий Федоров.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подтвердил слова главы ВЦИОМ. Он привел данные, что «справедливая» налоговая система в представлении россиян — это «эффективная» налоговая система. Потуремский отмечает, что большинство опрошенных считают, что налоговые изменения должны в первую очередь затронуть сверхбогатых россиян. Еще один критерий «справедливости» — рост уровня и качества жизни населения, сокращение разрыва между богатыми и бедными.
«Прогрессивная шкала налогообложения воспринимается респондентами как справедливая», — отметил Потуремский.
Зампредседателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына отметила, что одними из ключевых бенефициаров налоговой реформы становятся регионы. Им спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Средства от этих мер пойдут на реализацию социальных задач.
При этом данные ВЦИОМ и ИНСОМАР подтверждают тезис о том, что людям важно знать, куда именно пойдут собранные деньги. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что средства пойдут на инвестиции в отрасли технологий и строительства инфраструктуры.
Ранее председатель парламента Ростовской области Александр Ищенко заявил, что новое налогообложение затронет чуть более 3% работающего населения.