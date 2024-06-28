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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Врач рассказал ростовчанам об опасности болезни Лайма после укуса иксодового клеща

В поликлинике Ростова сообщили о смертельной опасности укуса клеща

28 июня 2024, 10:28
Фото: Unsplash
Врач рассказал ростовчанам об опасности болезни Лайма после укуса иксодового клеща
Болезнь Лайма сложно лечится на поздней стадии. Поэтому если житель Ростовской области столкнется с высокой температурой после укуса клеща, нужно сразу обратиться к врачу, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

В Ростове, Волгодонске, Зверево и Сальске зарегистрированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Это болезнь Лайма, которая передается с укусом иксодового клеща.

«Мультисистемное инфекционное заболевание характерно разными проявлениями — кожными, суставными, кардиологическими, неврологическими», — уточняет доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

Такие проявления, по словам врача, могут возникнуть не только после укуса, но и через месяцы.

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Начинается болезнь Лайма с высокой температуры, озноба и кожной сыпи. Причем сыпь то пропадает, то появляется в разных местах. Могут поражаться суставы, сердечная мышца, нервная система и глаза.

«Если заболевший не обращается к врачу, а ждет самостоятельного исцеления, то периодически его могут сопровождать головные боли или головокружения, боль в суставах, учащенное сердцебиение. Это значит, что борелли продолжают жить в организме. Через три месяца начинается поздняя стадия, лечить которую гораздо сложнее. Поэтому главное в этом вопросе вовремя обратиться к врачу», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала о симптомах болезни Лайма после укуса иксодового клеща.

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