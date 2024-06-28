В поликлинике Ростова сообщили о смертельной опасности укуса клеща

Болезнь Лайма сложно лечится на поздней стадии. Поэтому если житель Ростовской области столкнется с высокой температурой после укуса клеща, нужно сразу обратиться к врачу, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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