В поликлинике Ростова сообщили о смертельной опасности укуса клеща

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Ростове, Волгодонске, Зверево и Сальске зарегистрированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Это болезнь Лайма, которая передается с укусом иксодового клеща.
«Мультисистемное инфекционное заболевание характерно разными проявлениями — кожными, суставными, кардиологическими, неврологическими», — уточняет доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Такие проявления, по словам врача, могут возникнуть не только после укуса, но и через месяцы.
Начинается болезнь Лайма с высокой температуры, озноба и кожной сыпи. Причем сыпь то пропадает, то появляется в разных местах. Могут поражаться суставы, сердечная мышца, нервная система и глаза.
«Если заболевший не обращается к врачу, а ждет самостоятельного исцеления, то периодически его могут сопровождать головные боли или головокружения, боль в суставах, учащенное сердцебиение. Это значит, что борелли продолжают жить в организме. Через три месяца начинается поздняя стадия, лечить которую гораздо сложнее. Поэтому главное в этом вопросе вовремя обратиться к врачу», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала о симптомах болезни Лайма после укуса иксодового клеща.