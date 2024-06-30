«Будущее медицины вызывает опасения»: что ждет ростовчан из-за нехватки врачей

По словам эксперта, здесь говорится о разных направлениях медицинских. Это может быть и санитарка, и медицинская сестра, и врач. И вот, например, медицинские сестры, которые очень нужны врачам, потому что они помогают выполнять огромную часть функционала. Если же происходит дефицит кадров на уровне среднего медицинского персонала, то у доктора появляется дополнительная огромная часть дополнительной работы. Это оформление всех документов, информационных добровольных согласий. И, конечно, в таком режиме врач будет быстрее уставать. Это в любом случае приводит к снижению качества оказания медицинских услуг. Это формирует у человека раздражительность, выгорание, в результате чего может вообще привести к увольнению, либо действительно к ухудшению качества услуг.