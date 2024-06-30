«Будущее медицины вызывает опасения»: что ждет ростовчан из-за нехватки врачей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам эксперта, на сегодняшний день на одного врача в поликлинике пациентов стало выше нормы, которая рассчитывается исходя из рекомендаций по штатным нормативам. Эта ситуация приводит к увеличение нагрузки на существующих специалистов. Врачи и медперсонал вынуждены работать сверх положенных часов, что становится причиной выгорания, снижения качества оказываемых услуг и, как следствие, к росту числа врачебных ошибок.
Помимо большой нагрузки, фиксируется длительное ожидание времени приема, порой даже в частных медицинских центрах. Увеличение очереди на прием к специалистам может сказаться особенно критично для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется регулярное наблюдение.
«А отсрочка в диагностике и лечении может привести к ухудшению состояния здоровья пациентов и росту осложнений. В территориях Ростовской области фиксируется недостаток узких специалистов, а это ограничивает доступность высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Не каждый пациент, на сегодняшний день, имеет возможность выехать в город или получить квоты и направления в областную больницу. А это значит, в перспективе мы увидим запущенные хронические заболевания», — рассказала собеседница.
Эксперт добавила, что отсутствие достаточного количества медицинских работников может также привести к снижению охвата профилактическими мероприятиями, которые важны для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
«Недостаточная профилактика также приведет к росту хронических заболеваний, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе. Мое личное мнение, как человека, работающего с врачами и клиниками, необходимо повышать инвестиции в образование и профессиональную подготовку, нужно повышать престиж медицинских работников и не только частных медицинских центров, но и бюджетных медицинских организаций. Какие пути я тут вижу, в частности, увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах, поддержка программ повышения квалификации и переподготовки, создание привлекательных условий для работы, включая обеспечение жильем, социальными льготами и конкурентной заработной платой», — поделилась мнением Александра Аппель.
По ее словам, сейчас очень многие клиники, как и в Ростове, так и по стране, ввели телемедицину, которая улучшит доступность специалистов, особенно в отдаленных районах, а автоматизация рутинных процессов позволит врачам больше времени уделять пациентам.
Также важным критерием для предотвращения кадрового голода эксперт назвала введение систем наставничества и обучения в самих поликлиниках, частных медицинских центрах. Она уверена, что в программу наставничества можно было бы включить программы по предотвращению профессионального выгорания, улучшение условий труда, обеспечение психологической поддержки.
«Решение этих проблем требует комплексного подхода и согласованных действий на всех уровнях власти и здравоохранения, частной медицины. Важно понимать, что здоровье нации — это фундаментальный ресурс, и его поддержание должно быть приоритетом для государства и бизнеса в целом», — подытожила эксперт.
Главный врач и основатель клиники Medelenika Елена Нагибина рассказала нам, что на данный момент это действительно острая проблема.
«Общаясь со специалистами из области здравоохранения и являясь руководителем клиники, могу сказать, что это действительно большая проблема, что не хватает работников. А также сотрудников, если и хватает, то не всегда тех, которые отвечают всем требованиям при оформлении на работу», — уточнила она.
По словам эксперта, здесь говорится о разных направлениях медицинских. Это может быть и санитарка, и медицинская сестра, и врач. И вот, например, медицинские сестры, которые очень нужны врачам, потому что они помогают выполнять огромную часть функционала. Если же происходит дефицит кадров на уровне среднего медицинского персонала, то у доктора появляется дополнительная огромная часть дополнительной работы. Это оформление всех документов, информационных добровольных согласий. И, конечно, в таком режиме врач будет быстрее уставать. Это в любом случае приводит к снижению качества оказания медицинских услуг. Это формирует у человека раздражительность, выгорание, в результате чего может вообще привести к увольнению, либо действительно к ухудшению качества услуг.
Елена Нагибина уточнила, что не все пациенты могут вовремя обратиться на прием. Есть нехватка специалистов, нехватка рабочей силы, и в результате появляется больше больных и неудовлетворенных пациентов. Потому что переживающий пациент, он всегда может себе что-то накрутить, он может начитаться в интернете, и придя уже наконец-то на свой прием, будет возможно вести себя как-то некорректно.
«Когда везде развита хорошо слаженная работа, когда есть необходимые кадры, каждый выполняет свой функционал у каждого есть своя функция, то в этом случае мы все идем к прогрессу. Развиваются новые технологии, мы улучшаем качество работы, повышаем качество жизни наших пациентов. Но если же все-таки эта работа не так выстроена, то как раз-таки вот эти все развивающиеся методики, они начинают замедляться» — объяснила собеседница.
Она добавила, что Ростовская область — это место, где нет того былого спокойствия, и люди могут в результате переезжать, что тоже приводит к нехватке кадров.
Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в больницах и поликлиниках Ростовской области укомплектованность врачами составляет 87,6%. Согласно статистике, предоставленной ведомством, кадровый дефицит среди врачей превышает 12%.
Еще более ощутим недостаток медиков среднего звена, где дефицит составляет 14,5%.
Минздрав сообщил, что предпринимает активные усилия по привлечению медицинских работников в больницы и поликлиники области. В частности, для специалистов предусмотрены субсидии на улучшение жилищных условий, увеличены квоты на целевые места для поступления в вуз, а для выпускников медуниверситета с отличием введена ипотека под 1% годовых.