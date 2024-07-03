Заключенных в Ростовской области стали массово трудоустраивать за пределами колоний

В ГУФСИН отметили, что предприятия и компании заключают с осужденными трудовой договор. Каждый день заключенных на работу отвозит автобус. Вечером они приезжают обратно. На рабочем месте за такими сотрудниками ведется усиленный контроль. Туда также приезжают с проверкой работники ФСИН.