Заключенных в Ростовской области стали массово трудоустраивать за пределами колоний

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
На различных предприятиях региона работают более 260 заключенных. Речь идет только об осужденных в колониях-поселениях. Заключенные из колоний общего и строгого режима не имеют права работать за пределами своих исправительных учреждений.
В ГУФСИН отметили, что предприятия и компании заключают с осужденными трудовой договор. Каждый день заключенных на работу отвозит автобус. Вечером они приезжают обратно. На рабочем месте за такими сотрудниками ведется усиленный контроль. Туда также приезжают с проверкой работники ФСИН.
«Выборочно проводят тестирование на алкоголь и наркотики. Если осужденный допустил грубое нарушение трудового законодательства, учреждение даже может выйти с ходатайством в суд на замену наказания на более серьезное — колонию общего режима», — заявил пресс-секретарь ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.
Но каких-либо серьезных происшествий, связанных с работой заключенных, в регионе не происходило.
Ранее стало известно, что «Ростовская транспортная компания» наняла пятерых заключенных для ремонта трамваев и троллейбусов.