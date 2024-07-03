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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Больше двух сотен заключенных трудоустроены за пределами колоний в Ростовской области

Заключенных в Ростовской области стали массово трудоустраивать за пределами колоний

3 июля 2024, 07:57
Фото: 1MI
Больше двух сотен заключенных трудоустроены за пределами колоний в Ростовской области

ГУФСИН рассказал, сколько заключенных работают вне колоний в Ростовской области

Больше двух сотен заключенных трудоустроены за пределами колоний в Ростовской области, рассказали в ГУФСИН изданию «Блокнот Ростов».

На различных предприятиях региона работают более 260 заключенных. Речь идет только об осужденных в колониях-поселениях. Заключенные из колоний общего и строгого режима не имеют права работать за пределами своих исправительных учреждений.

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В ГУФСИН отметили, что предприятия и компании заключают с осужденными трудовой договор. Каждый день заключенных на работу отвозит автобус. Вечером они приезжают обратно. На рабочем месте за такими сотрудниками ведется усиленный контроль. Туда также приезжают с проверкой работники ФСИН.

«Выборочно проводят тестирование на алкоголь и наркотики. Если осужденный допустил грубое нарушение трудового законодательства, учреждение даже может выйти с ходатайством в суд на замену наказания на более серьезное — колонию общего режима», — заявил пресс-секретарь ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян.

Но каких-либо серьезных происшествий, связанных с работой заключенных, в регионе не происходило.

Ранее стало известно, что «Ростовская транспортная компания» наняла пятерых заключенных для ремонта трамваев и троллейбусов.

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