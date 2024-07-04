Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону

В пятницу, 5 июля, несмотря на небольшую облачность с кратковременными дождями, Солнце будет не менее вредно. Показатели ультрафилетового воздействия достигнут девяти баллов. В этот день не рекомендуется выходить на улицу с 12.00 до 15.00.