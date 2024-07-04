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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону

Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону

4 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону держится невыносимая жара. Вместе с тем солнечные лучи приносят не только тепло, но и опасный уровень УФ-излучения, сообщает Gismeteo.

Вся вторая половина недели в Ростове-на-Дону будет сопровождаться высокой солнечной активностью. Так, 4 июля, синоптики прогнозируют очень опасный уровень ультрафиолетового излучения. Ожидается безоблачная погода с 9-балльный УФ-индексом.

В пятницу, 5 июля, несмотря на небольшую облачность с кратковременными дождями, Солнце будет не менее вредно. Показатели ультрафилетового воздействия достигнут девяти баллов. В этот день не рекомендуется выходить на улицу с 12.00 до 15.00.

В субботу, 6 июля, также есть высокая вероятность обгореть. В Ростове ожидается высокий уровень УФ-излучения. Он дойдет до восьми баллов из 11 возможных. Из зданий лучше выходить только после 16.00 мск.

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В воскресенье, 7 июля, будет малооблачная погода с небольшими дождями. Пик солнечной активности придется на 15.00 мск. В это время ультрафиолетовый индекс будет на уровне восьми баллов. Находится под прямыми лучами небесного светила можно только после 18.00.

Ранее сообщалось о точном прогнозе погоды на весь июль в Ростовской области.

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