Площадь пожара в Золотом Колосе под Ростовом составила 5 тысяч квадратных метров

Спасатели отчитались, что огонь в частном секторе в Золотом Колосе тушат 70 человек и 20 единиц техники. Сбросы воды с неба осуществляет вертолет Ми-8. Благодаря работе МЧС пожар удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров.