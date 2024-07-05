Площадь пожара в Золотом Колосе под Ростовом составила 5 тысяч квадратных метров

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Спасатели отчитались, что огонь в частном секторе в Золотом Колосе тушат 70 человек и 20 единиц техники. Сбросы воды с неба осуществляет вертолет Ми-8. Благодаря работе МЧС пожар удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в жилом доме.
Пострадавших в результате происшествия нет.
О пожаре в Золотом Колосе стало известно утром 5 июля. Огонь там охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.
Ранее появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом.