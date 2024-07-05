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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Пожар в Золотом Колосе удалось локализовать

Площадь пожара в Золотом Колосе под Ростовом составила 5 тысяч квадратных метров

5 июля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
Пожар в Золотом Колосе удалось локализовать
Пожар в Золотом Колосе удалось локализовать, сообщили в управлении МЧС Ростовской области.

Спасатели отчитались, что огонь в частном секторе в Золотом Колосе тушат 70 человек и 20 единиц техники. Сбросы воды с неба осуществляет вертолет Ми-8. Благодаря работе МЧС пожар удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров.

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По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в жилом доме.

Пострадавших в результате происшествия нет.

О пожаре в Золотом Колосе стало известно утром 5 июля. Огонь там охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.

Ранее появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом.

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