Therr Maitz, «Золушка» и «Храбрый слоненок»: куда сходить в Ростове 6 и 7 июля

Любители мультипликационной классики оценят в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» (6+). Легендарное аниме покажут в рамках программы «Уикенд Хаяо Миядзаки к 80-летию режиссёра». Картина рассказывает о девочке по имени Тихиро, которая с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их встречает великолепный пир. Но всё в это месте оказывается не тем, чем кажется.