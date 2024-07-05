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Афиша мероприятий в Ростове 6 и 7 июля

Therr Maitz, «Золушка» и «Храбрый слоненок»: куда сходить в Ростове 6 и 7 июля

5 июля 2024, 07:26
Фото: pxhere.com
Афиша мероприятий в Ростове 6 и 7 июля
На предстоящих выходных Ростов ожидает концерт Therr Maitz, балетная постановка, новинки кинопроката и многое другое. Подробнее о мероприятиях в городе 6 и 7 июля, читайте в афише RostovGazeta.

Концерты

Пожалуй, главным музыкальным событием предстоящих выходных станет концерт в Ростове Антона Беляева и Therr Maitz (12+). Артист выступит в рамках фестиваля Roof Live 6 июля. Мероприятие пройдет на крыше Галереи «Парк». Билетов на концерт практически не осталось, поэтому стоит поторопиться.

В театре «Человек в кубе» 7 июля пройдет «Вечер джаза» (12+). На сцене выступят вокалисты Анна Литвишко, Илья Болдырев и пианист Петр Горобец. В программе вечера: джазовая классика из репертуара Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Нины Симон, Элвиса Пресли, и других.

В ростовской филармонии 6 июля состоится концерт «Золотые хиты гранд-оркестров Поля Мориа и Джеймса Ласта» (6+). Дирижировать будет Сергей Оселков. В программе оркестра — главные хиты Поля Мориа и Джеймса Ласта: «Одинокий пастух», «Павлин», «Жаворонок», «Голубка», «Токката», «Ва-банк», «Ром и Кока-кола», Попкорн» и другие.

Также в филармонии, но 7 июля, пройдет концерт «Лучшее. Da Capo» (12+) в исполнении Концертного оркестра духовых инструментов имени Еждика. Дирижировать будет Дмитрий Кохан.

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Кино

В кино на этих выходных покажут сразу несколько новых мультфильмов. Так, в прокат вышел южнокорейский мультик «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» (6+). Картина расскажет о птичьей семье Катури, которая покидает свой дом после начала там стройки. Семейство отправляется в приключение, полное опасностей и неожиданных знакомств.

Еще одна мульт новинка — «Эмма в мире лам» (6+). С самого детства главная героиня мультфильма живёт в удивительном мире животных, которых считает своей семьёй. Но однажды она задается вопросом о своем истинном происхождении. Решившись найти ответы, Эмма отправляется в захватывающее путешествие.

Любители мультипликационной классики оценят в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» (6+). Легендарное аниме покажут в рамках программы «Уикенд Хаяо Миядзаки к 80-летию режиссёра». Картина рассказывает о девочке по имени Тихиро, которая с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их встречает великолепный пир. Но всё в это месте оказывается не тем, чем кажется.

Взрослая аудитория может оценить триллер «Город страха» (18+). Он повествует о социальном психологе, которого приглашают в Берлин, чтобы помочь с расследованием таинственного преступления. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает ее в местную андеграундную культуру. Когда она оказывается в большой опасности, главному герою приходится действовать на опережение и не всегда законно.

В кино на этих выходных покажут сразу несколько новых мультфильмов.В кино на этих выходных покажут сразу несколько новых мультфильмов.
В кино на этих выходных покажут сразу несколько новых мультфильмов.
Фото: pxhere.com

Спектакли и балет

В Музыкальном театре 6 и 7 июля покажут балет «Золушка» (6+). Он поставлен на музыку Сергея Прокофьева главным балетмейстером театра Иваном Кузнецовым. Новая интерпретация красивой и драматической музыки великого композитора перенесет зрителей в удивительный мир. Для постановки подготовили масштабные декорации и яркие костюмы. Оценить балет смогут не только взрослые, но и совсем юные зрители.

В театре «Человек в кубе» представят спектакль «Повесть о Сонечке» (12+). Драму поставила знаменитый ростовский режиссер Катерина Рындина. «Повесть о Сонечке» — самое масштабное прозаическое произведение, написанное Мариной Цветаевой. Действие «Повести о Сонечки» происходит в голодной послереволюционной Москве. Сквозь призму истории зритель наблюдает за отношениями Марины Цветаевой и актрисы Софьи Голлидей. «Нити общих историй связывают век ушедший с веком нынешним», — говорится в аннотации к спектаклю.

В театре «Муха» покажут детский спектакль «Сказка о храбром Слонёнке» (0+). В основу постановки легла книга Сесил Джослин «Храбрый Слонёнок». По сюжету, слонёнок готовится к своему первому самостоятельному опасному путешествию. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и фонарём, прощается с родителями и отправляется… в свою спальню.

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