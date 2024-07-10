Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции разгружали фуры с гуманитарной помощью из Хакасии. Она предназначалась для военнослужащих из этого региона.
За несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы. Выяснилось, что на станции обнаружили мины времен Второй мировой. Место оцепили и вызвали саперов и спасателей.
Спустя пару часов большегруз выпустили из оцепления. Ночью удалось провести его разгрузку. Сделать это днем не вышло из-за жары в +40 градусов в Ростове.
Ранее в Ростовской области удалось обезвредить найденную авиабомбу времен Великой Отечественной войны.