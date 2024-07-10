rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону

Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону

10 июля 2024, 08:10
Фото: для иллюстрации / 1MI
Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону
На месте разгрузки фуры с гумпомощью в Ростове нашли мины времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба реготделения «Общероссийского народного фронта» в Республике Хакасия.

В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции разгружали фуры с гуманитарной помощью из Хакасии. Она предназначалась для военнослужащих из этого региона.

За несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы. Выяснилось, что на станции обнаружили мины времен Второй мировой. Место оцепили и вызвали саперов и спасателей.

Спустя пару часов большегруз выпустили из оцепления. Ночью удалось провести его разгрузку. Сделать это днем не вышло из-за жары в +40 градусов в Ростове.

Артиллерийский снаряд нашли в стене дома с детсадом в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области удалось обезвредить найденную авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Читайте также:
В Ростовской области сбивают дроны и падают деревья, а люди в огне потеряли всеГенпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской областиВласти Ростова начали выкупать земли для возведения дороги на Театральном спуске
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
Сегодня, 06:38
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
Сегодня, 06:39
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Сегодня, 08:03
Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары
Сегодня, 07:20
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
Сегодня, 08:46