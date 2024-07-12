Появилось видео смертельной аварии в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Инцидент произошел в Чертковском районе, где водитель «Газон Некст» потерял управление и протаранил остановившуюся «Ладу Гранта».
От удара легковой автомобиль отбросило на машины Haval, Kia Rio и Kio Seed. Погибли водитель и двое пассажиров «Лады Гранта», в том числе 11-летний ребенок.
Сообщается, что водитель и пассажир Haval получили ранения. Теперь появилось видео, на котором можно увидеть сам момент аварии.
По информации региональной прокуратуры, возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Также проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
До этого водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове.