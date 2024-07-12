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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

Появилось видео смертельной аварии в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

Появилось видео смертельной аварии в пункте взимания платы на М-4 «Дон»

12 июля 2024, 05:18
Фото: УГИБДД по РО
В Интернете разместили видео, на котором показана смертельная авария в пункте взимания платы на М-4 «Дон» в Ростовской области, ролик разместило региональное УГИБДД.

Инцидент произошел в Чертковском районе, где водитель «Газон Некст» потерял управление и протаранил остановившуюся «Ладу Гранта».

От удара легковой автомобиль отбросило на машины Haval, Kia Rio и Kio Seed. Погибли водитель и двое пассажиров «Лады Гранта», в том числе 11-летний ребенок.

Видео: УГИБДД по РО

Сообщается, что водитель и пассажир Haval получили ранения. Теперь появилось видео, на котором можно увидеть сам момент аварии.

По информации региональной прокуратуры, возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Также проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

До этого водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Происшествия
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