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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В США придумали криптокошелёк, который можно имплантировать в тело человека

Ученые создали криптокошелек, который можно вживить в человека

15 июля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
В США придумали криптокошелёк, который можно имплантировать в тело человека
В США придумали криптокошелек, который можно имплантировать в тело человека, сообщает Newkhakasiya.online.

Американские компании VivoKey и Dangerous Things придумали криптовалютный кошелёк Apex. Его можно вживить в тело человека.

Сейчас криптовалютные кошельки имеют разные формы и размеры: от приложений до плагинов, от устройств размером в кредитку и до флешек.

Кошелёк Apex предлагает новый подход. Создатели уверяют, что он обеспечит защиту данных буквально под кожей. Чип будет проводить транзакции непосредственно внутри своего хозяина. Сигналы с него считают смартфон и другие устройства. Мобильное приложение при этом станет лишь интерфейсом и не будет хранить приватные ключи на телефоне. Цены устройства — 349 долларов.

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Также чип можно использовать для хранения электронных ключей и данных.

Ранее хакер объяснил, как ростовчан обманывают в игре Hamster Kombat.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Криптовалюта
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