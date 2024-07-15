Ученые создали криптокошелек, который можно вживить в человека

Кошелёк Apex предлагает новый подход. Создатели уверяют, что он обеспечит защиту данных буквально под кожей. Чип будет проводить транзакции непосредственно внутри своего хозяина. Сигналы с него считают смартфон и другие устройства. Мобильное приложение при этом станет лишь интерфейсом и не будет хранить приватные ключи на телефоне. Цены устройства — 349 долларов.