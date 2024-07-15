Ученые создали криптокошелек, который можно вживить в человека

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Американские компании VivoKey и Dangerous Things придумали криптовалютный кошелёк Apex. Его можно вживить в тело человека.
Сейчас криптовалютные кошельки имеют разные формы и размеры: от приложений до плагинов, от устройств размером в кредитку и до флешек.
Кошелёк Apex предлагает новый подход. Создатели уверяют, что он обеспечит защиту данных буквально под кожей. Чип будет проводить транзакции непосредственно внутри своего хозяина. Сигналы с него считают смартфон и другие устройства. Мобильное приложение при этом станет лишь интерфейсом и не будет хранить приватные ключи на телефоне. Цены устройства — 349 долларов.
Также чип можно использовать для хранения электронных ключей и данных.
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