Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону

Напомним, что захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек смогли выбраться из камер, после чего они удерживали двоих сотрудников, угрожая им оружием. В результате штурма пятеро террористов погибли, а один был ранен в голову, но выжил. Речь идет о Камневе, которому после ранения провели операцию.