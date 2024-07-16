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Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону

Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону

16 июля 2024, 14:19
Фото: 1MI
Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону
Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, пишет Южный окружной военный суд.

Речь идет о Данииле Камневе (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). До захвата заложников он находился в СИЗО по делу о подготовке теракта в Кисловодске.

Сейчас в суде рассказали, что всем фигурантам этого дела продлили арест до 12 ноября.

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Напомним, что захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек смогли выбраться из камер, после чего они удерживали двоих сотрудников, угрожая им оружием. В результате штурма пятеро террористов погибли, а один был ранен в голову, но выжил. Речь идет о Камневе, которому после ранения провели операцию.

Читайте также о том, как адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростове требует его освободить.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Арест#Происшествия#Террористы
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