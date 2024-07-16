Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Речь идет о Данииле Камневе (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). До захвата заложников он находился в СИЗО по делу о подготовке теракта в Кисловодске.
Сейчас в суде рассказали, что всем фигурантам этого дела продлили арест до 12 ноября.
Напомним, что захват СИЗО произошел 16 июня, когда несколько человек смогли выбраться из камер, после чего они удерживали двоих сотрудников, угрожая им оружием. В результате штурма пятеро террористов погибли, а один был ранен в голову, но выжил. Речь идет о Камневе, которому после ранения провели операцию.
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