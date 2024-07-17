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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Разработчики Hamster Kombat готовят эйрдроп

Создатели Hamster Kombat рассказали о своих глобальных планах

17 июля 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Разработчики Hamster Kombat готовят эйрдроп
Разработчики Hamster Kombat готовят эйрдроп, пишет newkhakasiya.online.

Создатели Hamster Kombat заверяют, что занимаются криптовалютными проектами уже несколько лет. На создание Hamster Kombat их вдохновил успех Notcoin. Желание остаться анонимными разработчики объяснили «скромностью». Хотя эксперты отмечают, что анонимность позволяет создателям проекта скрывать от государства свои миллиардные доходы и не платить с них налоги.

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Пользователи Hamster Kombat никак не дождутся первого эйрдропа. Его постоянно переносят. Сами разработчики заявили, что уже думают над вторым эйрдропом. Но его стоит ждать в течение двух ближайших лет.

Также в планах у создателей увеличить число пользователей Hamster Kombat до одного миллиарда человек.

Ранее ученые создали криптокошелек, который можно вживить в человека.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Криптовалюта
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