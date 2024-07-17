Создатели Hamster Kombat рассказали о своих глобальных планах

Создатели Hamster Kombat заверяют, что занимаются криптовалютными проектами уже несколько лет. На создание Hamster Kombat их вдохновил успех Notcoin. Желание остаться анонимными разработчики объяснили «скромностью». Хотя эксперты отмечают, что анонимность позволяет создателям проекта скрывать от государства свои миллиардные доходы и не платить с них налоги.