Создатели Hamster Kombat рассказали о своих глобальных планах

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Создатели Hamster Kombat заверяют, что занимаются криптовалютными проектами уже несколько лет. На создание Hamster Kombat их вдохновил успех Notcoin. Желание остаться анонимными разработчики объяснили «скромностью». Хотя эксперты отмечают, что анонимность позволяет создателям проекта скрывать от государства свои миллиардные доходы и не платить с них налоги.
Пользователи Hamster Kombat никак не дождутся первого эйрдропа. Его постоянно переносят. Сами разработчики заявили, что уже думают над вторым эйрдропом. Но его стоит ждать в течение двух ближайших лет.
Также в планах у создателей увеличить число пользователей Hamster Kombat до одного миллиарда человек.
Ранее ученые создали криптокошелек, который можно вживить в человека.