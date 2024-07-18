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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Из-за жары Ростовскую область может ждать нашествие всеядных клещей

Из-за жары Ростовскую область могут атаковать всеядные паутинные клещи

18 июля 2024, 13:43
Фото: Unsplash
Из-за жары Ростовскую область может ждать нашествие всеядных клещей
Жаркая и сухая погода создала комфортные условия для размножения паутинного клеща, сообщили эксперты Россельхозцентра.

Паутинные клещи — всеядны. Они могут нанести вред более чем 40 видам растений. Для людей они не опасны.

Идеальными условиями для размножения такого вида клеща считают жаркую и сухую погоду. Именно такая установилась сейчас в Ростовской области.

Температурный рекорд по жаре установили в Ростовской области
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При значительном увеличении числа паутинных клещей листья растений сначала желтеют, потому засыхают и опадают. Огородникам нужно регулярно проверять свои посевы, чтобы не дать вредителю распространиться. Также надо часто увлажнять растения, потому что влага губительная для паутинных клещей.

Ранее сообщалось, что Ростовской области угрожает нашествие опасных мотыльков.

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