Из-за жары Ростовскую область могут атаковать всеядные паутинные клещи

При значительном увеличении числа паутинных клещей листья растений сначала желтеют, потому засыхают и опадают. Огородникам нужно регулярно проверять свои посевы, чтобы не дать вредителю распространиться. Также надо часто увлажнять растения, потому что влага губительная для паутинных клещей.