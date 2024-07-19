Диверсия могла стать причиной прекращения работы трубопровода «Дон — Донбасс»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Издание со ссылкой на представителя предприятия «Вода Донбасса» пишет, что сейчас прекращена подача воды по этому трубопроводу. По его словам, поводов для беспокойства нет, так как весной сформировали необходимый запас в водохранилищах.
«Эти запасы компенсируют те объемы, которые будут недополучены на время проведения ремонта», — сказано в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы могут занять до пяти дней.
Ранее издание со ссылкой на Telegram-канала Baza написало, что неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, вскоре после этого произошел гидроудар и трубу разорвало.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о перебоях с водой в страшную жару.