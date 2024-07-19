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Диверсия могла стать причиной прекращения работы трубопровода «Дон — Донбасс»

Диверсия могла стать причиной прекращения работы трубопровода «Дон — Донбасс»

19 июля 2024, 12:59
Фото: vskmo.ru
Диверсия могла стать причиной прекращения работы трубопровода «Дон — Донбасс»
В Ростовской области на трубопроводе, который идет от реки Дон до Донбасса, была совершена диверсия, сообщает «Донецк.Медиа».

Издание со ссылкой на представителя предприятия «Вода Донбасса» пишет, что сейчас прекращена подача воды по этому трубопроводу. По его словам, поводов для беспокойства нет, так как весной сформировали необходимый запас в водохранилищах.

«Эти запасы компенсируют те объемы, которые будут недополучены на время проведения ремонта», — сказано в сообщении.

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях с водой в страшную жару
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Отмечается, что восстановительные работы могут занять до пяти дней.

Ранее издание со ссылкой на Telegram-канала Baza написало, что неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, вскоре после этого произошел гидроудар и трубу разорвало.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о перебоях с водой в страшную жару.

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#Илья Протвинов#Донбасс#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Ремонт#Диверсия#Дон#Жара
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