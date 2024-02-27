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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Обстановку в Ростовской области назвали сложной из-за угрозы диверсий

Обстановку в Ростовской области назвали сложной из-за угрозы диверсий

27 февраля 2024, 12:25
Фото: mil.ru
Обстановку в Ростовской области назвали сложной из-за угрозы диверсий

Полиция назвала сложной обстановку в Ростовской области из-за угрозы диверсий

В Ростовской области сохраняется сложная оперативная обстановка, прозвучало на заседании Заксобрания региона.

Только за минувший год задержали 19 человек, которые склонны к организации «групповых нарушений порядка. Об этом сообщил глава областного УМВД Олег Агарков.

«Оперативная обстановка является сложной из-за близости зоны проведения боевых действий. Другой причиной является угроза совершения диверсионно-террористических актов», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Агаркова.

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На заседании также прозвучало, что ранее в регионе зарегистрировали 12 преступлений террористической и экстремистской направленности.

До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

А власти донского региона объяснили взрывы в небе над регионом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#УМВД#Оперативная обстановка
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