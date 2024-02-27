Обстановку в Ростовской области назвали сложной из-за угрозы диверсий

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Только за минувший год задержали 19 человек, которые склонны к организации «групповых нарушений порядка. Об этом сообщил глава областного УМВД Олег Агарков.
«Оперативная обстановка является сложной из-за близости зоны проведения боевых действий. Другой причиной является угроза совершения диверсионно-террористических актов», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Агаркова.
На заседании также прозвучало, что ранее в регионе зарегистрировали 12 преступлений террористической и экстремистской направленности.
До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.
А власти донского региона объяснили взрывы в небе над регионом.