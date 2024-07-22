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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Двое мужчин в Ростове-на-Дону открыли огонь по полицейским

Двое мужчин в Ростове-на-Дону открыли огонь по полицейским

22 июля 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Двое мужчин в Ростове-на-Дону открыли огонь по полицейским
В Ростове-на-Дону двое вооруженных мужчин начали стрелять по сотрудникам полиции, сообщает MK.ru.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что правоохранители пытались задержать двоих человек. Один из них был судим за кражу и хранение оружия.

«В ответ мужчины открыли огонь по полицейским. Силовики ликвидировали одного из нападавших», — сказано в сообщении.

В Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина
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Отмечается, что второй фигурант скрылся на автомобиле Nissan. Позже эту машину обнаружили полицейские.

Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.

Читайте также о том, как жителя Ростовской области будут судить за расстрел троих человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Стрельба#Происшествия
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