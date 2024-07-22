Двое мужчин в Ростове-на-Дону открыли огонь по полицейским

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что правоохранители пытались задержать двоих человек. Один из них был судим за кражу и хранение оружия.
«В ответ мужчины открыли огонь по полицейским. Силовики ликвидировали одного из нападавших», — сказано в сообщении.
Отмечается, что второй фигурант скрылся на автомобиле Nissan. Позже эту машину обнаружили полицейские.
Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.
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