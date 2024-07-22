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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Напавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-Дону

Напавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 13:57
Фото: Unsplash
Напавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону убили мужчину, который напал на сотрудников полиции, сообщили в региональном УМВД.

В понедельник правоохранители предприняли попытку задержания двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. Оба ранее были судимы.

Подозреваемые оказали сопротивление с применением оружия, и сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, в результате чего один из нападавших погиб. Второму удалось скрыться, и в настоящий момент его разыскивают.

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Других подробностей о нападении пока нет.

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До этого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Оружие#Преступления#Задержание#Происшествия
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