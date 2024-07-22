Напавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В понедельник правоохранители предприняли попытку задержания двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. Оба ранее были судимы.
Подозреваемые оказали сопротивление с применением оружия, и сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, в результате чего один из нападавших погиб. Второму удалось скрыться, и в настоящий момент его разыскивают.
Других подробностей о нападении пока нет.
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До этого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в донской столице.