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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону
В Интернете появились кадры из Ростова-на-Дону, на которых показаны последствия нападения на сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что в понедельник, 22 июля, сотрудники полиции пытались задержать двух мужчин. Ранее они уже были судимы и сейчас их заподозрили в совершении преступлений.

Однако фигуранты оказали вооруженные сопротивление, из-за чего сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Одного из нападавших убили, а второму удалось скрыться.

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Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-ДонуПоявились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону
Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ канал «Че по Ростову»

Теперь в Сети появилась фотография, на которой может быть место нападения.

Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области.

До этого полицейские в Ростовской области устроили погоню со стрельбой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Нападение#Полиция#Происшествия
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