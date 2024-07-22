Появились кадры с места нападения на полицейских в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Напомним, что в понедельник, 22 июля, сотрудники полиции пытались задержать двух мужчин. Ранее они уже были судимы и сейчас их заподозрили в совершении преступлений.
Однако фигуранты оказали вооруженные сопротивление, из-за чего сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Одного из нападавших убили, а второму удалось скрыться.
Теперь в Сети появилась фотография, на которой может быть место нападения.
Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области.
До этого полицейские в Ростовской области устроили погоню со стрельбой.