Захватившему СИЗО в Ростове-на-Дону дали 20 лет колонии

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Речь идет о Малике Гандалоеве (внесен в перечень людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга). Сейчас судили его не за захват СИЗО, а за прошлые преступления.
В частности, по информации «Коммерсанта», фигурант изготовил взрывчатку и ждал приказ от террористов, чтобы ее активировать. В этот момент его задержали.
23 июля суд огласил приговор и назначил ему 20 лет заключения.
Напомним, что 16 июня, обвиняемый вместе с сообщниками выбрался из камеры в СИЗО в Ростове. После этого его схватили, а его подельники взяли в заложники двоих человек.
В результате операции силовиков пятеро террористов были ликвидированы, один получил ранение в голову, но выжил.