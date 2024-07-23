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Published Сегодня, 15:06

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Захватившему СИЗО в Ростове-на-Дону дали 20 лет колонии

Захватившему СИЗО в Ростове-на-Дону дали 20 лет колонии

23 июля 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
Захватившему СИЗО в Ростове-на-Дону дали 20 лет колонии
В Ростове-на-Дону огласили приговор боевику, который участвовал в захвате людей в СИЗО, информацию подтвердили в Южном окружном военном суде.

Речь идет о Малике Гандалоеве (внесен в перечень людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга). Сейчас судили его не за захват СИЗО, а за прошлые преступления.

В частности, по информации «Коммерсанта», фигурант изготовил взрывчатку и ждал приказ от террористов, чтобы ее активировать. В этот момент его задержали.

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23 июля суд огласил приговор и назначил ему 20 лет заключения.

Напомним, что 16 июня, обвиняемый вместе с сообщниками выбрался из камеры в СИЗО в Ростове. После этого его схватили, а его подельники взяли в заложники двоих человек.

В результате операции силовиков пятеро террористов были ликвидированы, один получил ранение в голову, но выжил.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Приговор#СИЗО
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