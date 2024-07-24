В Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново

В рамках приема граждан Виталий Кушнарев выслушал просьбы дончан. Одна из жительниц региона попросила взять на контроль качество выполнения капремонта автодороги в хуторе Мержаново. Женщина рассказала, что с каждый годом все больше туристов приезжает посмотреть на местный маяк. В связи с этим нагрузка на дорогу в разы выросла.