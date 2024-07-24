В Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В рамках приема граждан Виталий Кушнарев выслушал просьбы дончан. Одна из жительниц региона попросила взять на контроль качество выполнения капремонта автодороги в хуторе Мержаново. Женщина рассказала, что с каждый годом все больше туристов приезжает посмотреть на местный маяк. В связи с этим нагрузка на дорогу в разы выросла.
Глава Минтранса рассказал, что на ремонт данного объекта выделено свыше 17,5 миллиона рублей. Работы будут выполнять на 600-метровом участке автодороги. К тому же на пути к маяку появятся тротуары. Проект планируют завершить уже к началу октября текущего года.
Ранее ростовчане обратили внимание на состояние дома в центре донской столицы. Часть облицовки балкона упала на пешеходную дорожку.