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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново

В Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново

24 июля 2024, 12:57
Фото: WindEwriX/cc by sa 4.0/wiki
В Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново
В этом году в Ростовской области планируют завершить капитальный ремонт дороги в хуторе Мержаново, которая ведет к местной достопримечательности — маяку, сообщил министр транспорта региона Виталий Кушнарев.

В рамках приема граждан Виталий Кушнарев выслушал просьбы дончан. Одна из жительниц региона попросила взять на контроль качество выполнения капремонта автодороги в хуторе Мержаново. Женщина рассказала, что с каждый годом все больше туристов приезжает посмотреть на местный маяк. В связи с этим нагрузка на дорогу в разы выросла.

Глава Минтранса рассказал, что на ремонт данного объекта выделено свыше 17,5 миллиона рублей. Работы будут выполнять на 600-метровом участке автодороги. К тому же на пути к маяку появятся тротуары. Проект планируют завершить уже к началу октября текущего года.

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Ранее ростовчане обратили внимание на состояние дома в центре донской столицы. Часть облицовки балкона упала на пешеходную дорожку.

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