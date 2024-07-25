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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области

Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области

25 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области

Родители заплатят 500 руб штрафа за детей, сжигавших иконы в Ростовской области

Родителей подростков, сжигавших на камеру иконы в Ростовской области, оштрафуют, сообщает ТАСС.

Четырёх тинейджеров в Азовском районе подозревают в сожжении православной иконы. Подростки засняли на видео, как разбивают икону и поджигают её. Сообщается, что этот случай не единичный, но именно он стал достоянием широкой общественности.

В Ростовской области подростки разбили и сожгли иконы на камеру
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Участники происшествия еще не достигли 16 лет. Административные протоколы составили в отношении их родителей по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Они обязаны заплатить штраф от ста до пятисот рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что удалить из соцсетей для предотвращения проблем с законом.

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