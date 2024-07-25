Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Четырёх тинейджеров в Азовском районе подозревают в сожжении православной иконы. Подростки засняли на видео, как разбивают икону и поджигают её. Сообщается, что этот случай не единичный, но именно он стал достоянием широкой общественности.
Участники происшествия еще не достигли 16 лет. Административные протоколы составили в отношении их родителей по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Они обязаны заплатить штраф от ста до пятисот рублей.
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