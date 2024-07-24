Работник предприятия в Ростове «сливал» ВСУ данные о дислокации военных

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Силовики установили, что сотрудник одного из предприятий в Ростове в апреле передал ВСУ данные о дислокации подразделений ВС РФ. Эта информация могла быть использована против российских военных и одного из критически важных объектов военной инфраструктуры.
Подозреваемый ростовчанин задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о государственной измене.
На каком именно предприятии он работал, в пресс-службе управления ФСБ не уточняли.
Ранее сообщалось, что студента из Таганрога будут судить за попытку госизмены. Он несколько раз предпринимал попытки пересечь границу с Украиной, чтобы примкнуть к одному из подразделений ВСУ.