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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Работник предприятия в Ростове «сливал» ВСУ данные о дислокации военных

Работник предприятия в Ростове «сливал» ВСУ данные о дислокации военных

24 июля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Работник предприятия в Ростове «сливал» ВСУ данные о дислокации военных
В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в управлении ФСБ.

Силовики установили, что сотрудник одного из предприятий в Ростове в апреле передал ВСУ данные о дислокации подразделений ВС РФ. Эта информация могла быть использована против российских военных и одного из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Подозреваемый ростовчанин задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о государственной измене.

На каком именно предприятии он работал, в пресс-службе управления ФСБ не уточняли.

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Ранее сообщалось, что студента из Таганрога будут судить за попытку госизмены. Он несколько раз предпринимал попытки пересечь границу с Украиной, чтобы примкнуть к одному из подразделений ВСУ.

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