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Специальная военная операция

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Октябрь
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО
Боевые действия между Россией и Украиной будут идти ещё долго, полагает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
25 октября, 07:17
Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюанс
Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 миллиона рублей, об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
9 октября, 09:49
Разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов
После завершения боевых действий предстоит разминировать Азовское море, пишет портал Versia.ru.
2 октября, 12:31
Сентябрь
Спасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА
25 сентября, 11:28
Август
Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы
28 августа, 07:33
Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области
28 августа, 06:32
Военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу
Все граждане, подписавшие в Крыму контракт с Минобороны РФ, могут получить земельный участок, сообщили власти полуострова.
27 августа, 17:29
Пожар вспыхнул после атаки ВСУ по парому на Кубани. Что известно о происшествии?
22 августа, 15:03
Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области
В Морозовском районе обломки беспилотников выбили стёкла в нескольких зданиях, подробностями поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.
3 августа, 09:45
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников
В Морозовском районе введён режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.
3 августа, 09:28
Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников
3 августа, 09:14
В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
3 августа, 07:21
Июль
В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область
Четыре беспилотника пытались атаковать Ростовскую область ночью 26 июля, сообщили в Минобороны России.
26 июля, 08:57
Работник предприятия в Ростове «сливал» ВСУ данные о дислокации военных
24 июля, 10:32
Суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона
В Ростовской области гражданина Украины осудили за участие в террористическом сообществе, сообщили в прокуратуре региона.
23 июля, 13:28
Стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля
20 июля, 07:58
Жители Ростова сообщили о работе ПВО в городе 15 июля
15 июля, 12:57
Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова
Власти Великобритании должны учитывать возможность ответа РФ на применение ракет Storm Shadow, пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы МВД Соединенного Королевства Дэна Джарвиса.
11 июля, 16:13
«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов
Жителей Батайска разбудил грохот и звуки взрывов около 3 часов ночи, рассказала корреспонденту RostovGazeta жительница Батайска.
5 июля, 11:37

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