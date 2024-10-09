Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюанс

Posted 9 октября, 09:49
Published 9 октября, 09:49
Modified 9 октября, 09:51
Updated 9 октября, 09:51
В Ростовской области для россиян и иностранцев, заключивших контракт на службу с Минобороны, увеличена региональная единовременная выплата. Она составит 1,3 миллиона рублей. Но чтобы получить её, необходимо соблюсти несколько условий.
Повышенную выплату получат те военные, кто подпишет контракт с 10 октября по 30 ноября 2024 года для службы в резервных формированиях.
Таким образом, общая сумма единовременной выплаты (вместе с федеральной выплатой) для таких контрактников составит 1,7 миллиона рублей.
Также около сотни бойцов получили участки в Ростовской области. Землю военнослужащие получили в регионе бесплатно.
Ранее охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую.