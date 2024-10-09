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Posted 9 октября, 09:49

Published 9 октября, 09:49

Modified 9 октября, 09:51

Updated 9 октября, 09:51

Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюанс

Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюанс

9 октября 2024, 09:49
Фото: donland.ru
Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюанс

Единовременную выплату увеличили для части контрактников в Ростовской области

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Губернатор Ростовской области увеличил выплату контрактникам до 1,3 миллиона рублей, об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Ростовской области для россиян и иностранцев, заключивших контракт на службу с Минобороны, увеличена региональная единовременная выплата. Она составит 1,3 миллиона рублей. Но чтобы получить её, необходимо соблюсти несколько условий.

Повышенную выплату получат те военные, кто подпишет контракт с 10 октября по 30 ноября 2024 года для службы в резервных формированиях.

Таким образом, общая сумма единовременной выплаты (вместе с федеральной выплатой) для таких контрактников составит 1,7 миллиона рублей.

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Также около сотни бойцов получили участки в Ростовской области. Землю военнослужащие получили в регионе бесплатно.

Ранее охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую.

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