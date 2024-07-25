Стало известно, когда начнутся дожди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В четверг ожидается солнечная погода с температурой 28 градусов. В пятницу она поднимется до +31 градуса, но солнце скроется за облаками.
На выходных будет жарко, так как температура поднимется до +32 градусов. А в понедельник станет на два градуса больше.
Во вторник температура снизится до +29 градусов и пройдут дожди. Они будут как в ночное время, так и дневное.
По прогнозам, по ночам температура будет опускаться до +19 градусов.
Ранее власти Ростова выпустили экстренное сообщение из-за погоды и ветра до 80 км в час.