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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Ростове-на-Дону с 30 июля начнутся дожди

Стало известно, когда начнутся дожди в Ростове-на-Дону

25 июля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону с 30 июля начнутся дожди

На следующей неделе в Ростове-на-Дону ожидается высокая температура и дожди, следует из прогнозов синоптиков.

В четверг ожидается солнечная погода с температурой 28 градусов. В пятницу она поднимется до +31 градуса, но солнце скроется за облаками.

На выходных будет жарко, так как температура поднимется до +32 градусов. А в понедельник станет на два градуса больше.

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Во вторник температура снизится до +29 градусов и пройдут дожди. Они будут как в ночное время, так и дневное.

По прогнозам, по ночам температура будет опускаться до +19 градусов.

Ранее власти Ростова выпустили экстренное сообщение из-за погоды и ветра до 80 км в час.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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