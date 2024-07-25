Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке, а Ростов преследуют магнитные бури

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил, что в ростовском аквапарке Н2О в бассейн с потолка упала вытяжка. В момент падения металлической конструкции внутри бассейна находились люди. Чудом в результате инцидента никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что на потолке до сих пор висят другие хлипко прикрученные вытяжки. Ростовчане призывают быть внимательнее в аквапарке, чтобы не пострадать.
В пресс-службе Н2О инцидент с упавшей вытяжкой не комментировали.
Аналитики «Яндекс Недвижимости» рассказали, что Ростов-на-Дону оказался на втором месте среди российских мегаполисов по числу дореволюционных зданий, где можно купить квартиру. В Ростове насчитали две тысячи домов, возведенных до 1917 года, и при этом пригодных для жилья.
Минимальная цена за квадратный метр в таких зданиях составляет 40 тысяч рублей. Самый дорогой дом нашли в Кировском районе. Он построен в 1900 году. Квадратный метр квартиры там стоит 230 тысяч рублей. В еще одном дореволюционном здании в Ростове на Большой Садовой улице квартиру можно купить за 35 миллионов рублей.
В Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о новой волне магнитных бурь. Ближайшее возбуждение геомагнитного поля Земли продлится девять часов.
Уровень бури достигнет показателя G1. Возбуждение геомагнитного поля начнёт нарастать в ночь на 27 июля. В полночь показатели приблизятся к пяти баллам из девяти возможных. Пик активности придётся на три часа ночи. В шесть утра уровень возмущения опустится до четырёх баллов, а к девяти — придёт в норму.