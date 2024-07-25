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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В аквапарке в бассейн падает оборудование, а ростовчан ждет 9-часовая магнитная буря

Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке, а Ростов преследуют магнитные бури

25 июля 2024, 15:22
Фото: rostovgazeta.ru
В аквапарке в бассейн падает оборудование, а ростовчан ждет 9-часовая магнитная буря
Вытяжка упала прямо в бассейн в аквапарке в Ростове, тем временем астрономы прогнозируют мощную магнитную бурю, а стоимость дореволюционных квартир подскочила до десятков миллионов рублей.

Бассейн с «сюрпризом»

Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил, что в ростовском аквапарке Н2О в бассейн с потолка упала вытяжка. В момент падения металлической конструкции внутри бассейна находились люди. Чудом в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что на потолке до сих пор висят другие хлипко прикрученные вытяжки. Ростовчане призывают быть внимательнее в аквапарке, чтобы не пострадать.

В пресс-службе Н2О инцидент с упавшей вытяжкой не комментировали.

В аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми
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Недоступная история

Аналитики «Яндекс Недвижимости» рассказали, что Ростов-на-Дону оказался на втором месте среди российских мегаполисов по числу дореволюционных зданий, где можно купить квартиру. В Ростове насчитали две тысячи домов, возведенных до 1917 года, и при этом пригодных для жилья.

Фото: rostovgazeta.ru

Минимальная цена за квадратный метр в таких зданиях составляет 40 тысяч рублей. Самый дорогой дом нашли в Кировском районе. Он построен в 1900 году. Квадратный метр квартиры там стоит 230 тысяч рублей. В еще одном дореволюционном здании в Ростове на Большой Садовой улице квартиру можно купить за 35 миллионов рублей.

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Девятичасовая буря

В Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о новой волне магнитных бурь. Ближайшее возбуждение геомагнитного поля Земли продлится девять часов.

Уровень бури достигнет показателя G1. Возбуждение геомагнитного поля начнёт нарастать в ночь на 27 июля. В полночь показатели приблизятся к пяти баллам из девяти возможных. Пик активности придётся на три часа ночи. В шесть утра уровень возмущения опустится до четырёх баллов, а к девяти — придёт в норму.

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