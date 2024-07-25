Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке, а Ростов преследуют магнитные бури

Минимальная цена за квадратный метр в таких зданиях составляет 40 тысяч рублей. Самый дорогой дом нашли в Кировском районе. Он построен в 1900 году. Квадратный метр квартиры там стоит 230 тысяч рублей. В еще одном дореволюционном здании в Ростове на Большой Садовой улице квартиру можно купить за 35 миллионов рублей.