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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В перевернувшемся поезде рядом с Ростовской областью пострадали 140 человек

Минимум 140 человек пострадали в крушении поезда у границы с Ростовской областью

29 июля 2024, 11:31
Фото: Mash/Смотрим.ру
В перевернувшемся поезде рядом с Ростовской областью пострадали 140 человек
В Волгоградской области из-за столкновения с КамАЗом с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда «Казань — Адлер», сообщает РЖД.

Водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд и столкнулся с поездом. Из-за этого с рельсов сошли несколько вагонов, сейчас на этом участке приостановили движение.

В РЖД уточнили, что машинист резко затормозил, но расстояние оказалось небольшим, поэтому избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час.

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Отмечается, что железная дорога хорошо просматривается издалека, поэтому заметить состав труда не представляло.

Состав двигался из Казани в Адлер, внутри находились около 800 человек. Сейчас на место едут восстановительные поезда, также планируется вылет двух вертолетов Ми-8 МЧС.

Telegram-канал Shot пишет, что пострадали 140 человек.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Катастрофа#Поезд#Волгоградская область#Происшествия
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