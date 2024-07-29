Минимум 140 человек пострадали в крушении поезда у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд и столкнулся с поездом. Из-за этого с рельсов сошли несколько вагонов, сейчас на этом участке приостановили движение.
В РЖД уточнили, что машинист резко затормозил, но расстояние оказалось небольшим, поэтому избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час.
Отмечается, что железная дорога хорошо просматривается издалека, поэтому заметить состав труда не представляло.
Состав двигался из Казани в Адлер, внутри находились около 800 человек. Сейчас на место едут восстановительные поезда, также планируется вылет двух вертолетов Ми-8 МЧС.
Telegram-канал Shot пишет, что пострадали 140 человек.
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