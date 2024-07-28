Иномарка протаранила трактор дорожных рабочих на мосту Стачки в Ростове

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
По словам очевидцев, мужчина, ехавший за рулем Daewoo, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал на большой скорости на мост, где проходили дорожные работы.
«Это как? На мосту, на котором максимум ехать со скоростью 5-10 километров в час возможно», — сообщает свидетельница ДТП.
Отмечается, что водитель иномарки после того, как врезался в трактор, сломал руль и пробил головой лобовое стекло. При этом мужчина остался жив. На скорой его увезли медики.
Машина после ДТП загорелась. Ее удалось потушить с помощью огнетушителя, который был у очевидцев аварии.
Ранее стало известно, что рабочие по ночам будут ремонтировать мост на проспекте Стачки в Ростове. Там ввели ограничение по полосам.