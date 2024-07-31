rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Власти Ростова отменили конкурс на содержание моста на Зелёный остров

Власти Ростова отменили конкурс на содержание моста на Зелёный остров

31 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Власти Ростова отменили конкурс на содержание моста на Зелёный остров
Аукцион на выполнение работ по содержанию понтонного моста через реку Дон отменили в Ростове, следует из данных на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону спустя три дня после объявления отменила конкурс на выполнение работ по содержанию понтонного моста на Зелёный остров. Начальная сумма контракта составляла 3,6 миллиона рублей.

Причина отмены аукциона неизвестна. О его возобновлении или новом конкурсе не сообщается.

Предполагалось, что победитель аукциона будет следить за состоянием подходов к мосту и подмостовой зоны. Также контракт предполагал проверку состояния мостового полотна и очистку территорию моста от грязи.

«Парк Авиаторов, Зеленый остров»: биолог рассказал, где в Ростове больше всего клещей
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года.

Читайте также:
Цены на новостройки взлетели до 6 млн рублей в июлеВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре РостоваТри ростовских выпускника смогли набрать сто баллов по ЕГЭ после пересдачи
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
На Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?
Сегодня, 09:48
Политолог рассказал, как будут контролировать число сим-карт у жителей Ростова
Сегодня, 09:46
Ростовский профсоюз выступил против строительства жилья для студенческой аренды
Сегодня, 09:32
Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском
Сегодня, 08:30
Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов
Сегодня, 07:53
Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа
Сегодня, 07:27