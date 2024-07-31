Власти Ростова отменили конкурс на содержание моста на Зелёный остров

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону спустя три дня после объявления отменила конкурс на выполнение работ по содержанию понтонного моста на Зелёный остров. Начальная сумма контракта составляла 3,6 миллиона рублей.
Причина отмены аукциона неизвестна. О его возобновлении или новом конкурсе не сообщается.
Предполагалось, что победитель аукциона будет следить за состоянием подходов к мосту и подмостовой зоны. Также контракт предполагал проверку состояния мостового полотна и очистку территорию моста от грязи.
Ранее сообщалось, что постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года.