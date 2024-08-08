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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Генерал Ивашов заявил, что Украина не сможет захватить Курскую область

Генерал Ивашов заявил, что Украина не сможет захватить Курскую область

8 августа 2024, 07:53
Фото: Администрация Курской области
Генерал Ивашов заявил, что Украина не сможет захватить Курскую область
Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что у Украины не хватит сил захватить и четверти Курской области, пишут «Новые известия».

Генерал рассказал изданию, что опасность есть, но ВСУ не смогут захватить большую территорию. По его словам, у Украины сохраняется острый недостаток личного состава в воюющих частях на передовой, а также существует нехватка ресурсов.

«Этот акт нападения не для того. Это воздействие морально-политическое прежде всего», — отметил собеседник.

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Напомним, что ВСУ атаковали территорию Курской области. В Минобороны сообщали, что для этого задействовали до 300 человек, а также технику, в том числе танки.

В Минздраве России рассказывали, что из-за обстрелов ранения получили более 20 человек. Другие российские регионы выражают готовность оказать поддержку Курской области, в том числе Ростовская область.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#ВСУ#Обстрелы#Происшествия
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