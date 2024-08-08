Генерал Ивашов заявил, что Украина не сможет захватить Курскую область

Напомним, что ВСУ атаковали территорию Курской области. В Минобороны сообщали, что для этого задействовали до 300 человек, а также технику, в том числе танки.



В Минздраве России рассказывали, что из-за обстрелов ранения получили более 20 человек. Другие российские регионы выражают готовность оказать поддержку Курской области, в том числе Ростовская область.