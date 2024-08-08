Генерал Ивашов заявил, что Украина не сможет захватить Курскую область

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Генерал рассказал изданию, что опасность есть, но ВСУ не смогут захватить большую территорию. По его словам, у Украины сохраняется острый недостаток личного состава в воюющих частях на передовой, а также существует нехватка ресурсов.
«Этот акт нападения не для того. Это воздействие морально-политическое прежде всего», — отметил собеседник.
Напомним, что ВСУ атаковали территорию Курской области. В Минобороны сообщали, что для этого задействовали до 300 человек, а также технику, в том числе танки.
В Минздраве России рассказывали, что из-за обстрелов ранения получили более 20 человек. Другие российские регионы выражают готовность оказать поддержку Курской области, в том числе Ростовская область.