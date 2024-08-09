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Бывшую замглавы Новочеркасска Жиркову отправили в колонию со второй попытки

Бывшую замглавы Новочеркасска Жиркову отправили в колонию со второй попытки

9 августа 2024, 10:43
Фото: Администрация Новочеркасска
Бывшую замглавы Новочеркасска Жиркову отправили в колонию со второй попытки
Суд огласил приговор бывшей замглавы администрации Новочеркасска Елизавете Жирковой, сообщает Bloknot-rostov.

Издание со ссылкой на источник пишет, что бывшей чиновнице назначили 1 год 10 месяцев заключения. Ей вменяли то, что она незаконно подготовила документы о передаче местной жительнице земельного участка.

После этого вокруг территории начали ставить забор, что стало причиной протестов среди горожан. Тогда начались проверки и возбудили уголовное дело.

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Издание пишет, что в феврале 2024 года Жиркову приговорили к двум годам заключения, но в мае облсуд отменил это решение. Тогда дело направили на доследование.

Читайте также о том, как уголовное дело завели на экс-главу отдела нестационарой торговли в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Новочеркасск#Преступления#Происшествия
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