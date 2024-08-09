Стала известна судьба Ростовского порта

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Городские власти уже выделили Ростовскому порту пять участков земли. Договоры подписаны, и на данный момент идет процесс отсыпки территории.
В настоящее время разрабатывается проектная документация для формирования портовой инфраструктуры. Ожидается, что заключение государственной экспертизы будет получено до конца этого года.
Губернатор дал задание до середины сентября уточнить дорожную карту. Также планируется разработать предложения по аренде земельных участков для создания подъездных путей.
Ранее говорилось, что создание шоссе на набережной начнут не раньше 2025 года.
До этого появилась информация, что перенос ростовского порта на левый берег может осложниться финансовыми проблемами.