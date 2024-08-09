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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

В Ростове-на-Дону уточнят дорожную карту по переносу порта на левобережье

Стала известна судьба Ростовского порта

9 августа 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону уточнят дорожную карту по переносу порта на левобережье

В Ростове-на-Дону уточнят дорожную карту по переносу порта на левобережье

Глава Ростовской области Василий Голубев поручил уточнить дорожную карту, связанную с переносом порта в левобережную зону, сообщили в облправительстве.

Городские власти уже выделили Ростовскому порту пять участков земли. Договоры подписаны, и на данный момент идет процесс отсыпки территории.

В настоящее время разрабатывается проектная документация для формирования портовой инфраструктуры. Ожидается, что заключение государственной экспертизы будет получено до конца этого года.

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Губернатор дал задание до середины сентября уточнить дорожную карту. Также планируется разработать предложения по аренде земельных участков для создания подъездных путей.

Ранее говорилось, что создание шоссе на набережной начнут не раньше 2025 года.

До этого появилась информация, что перенос ростовского порта на левый берег может осложниться финансовыми проблемами.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Василий Голубев#Порт
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