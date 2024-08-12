Более 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В регионе нормативам соответствуют 59,3% дорог. Рядом с регионом находятся Самарская и Ульяновская области.
На первом месте оказалась Москва с показателем 97,6%. Второе и третье места занимают Ханты-Мансийский и Краснодарский край.
На последних строчках рейтинга находятся Архангельская, Кировская и Волгоградская области.
Добавим, что жители Ростовской области часто жалуются на состояние дорог. Так, застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.
До этого проект дороги на Орбитальной в донской столице прошел госэкспертизу.