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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:46

Более 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям

Более 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям

12 августа 2024, 11:44
Фото: donland.ru
Более 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям

Ростовская область оказалась на 32 месте в рейтинге качественных дорог

Ростовская область попала на 32 место в РФ в рейтинге качества дорог, сообщает РИА «Новости».

В регионе нормативам соответствуют 59,3% дорог. Рядом с регионом находятся Самарская и Ульяновская области.

На первом месте оказалась Москва с показателем 97,6%. Второе и третье места занимают Ханты-Мансийский и Краснодарский край.

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На последних строчках рейтинга находятся Архангельская, Кировская и Волгоградская области.

Добавим, что жители Ростовской области часто жалуются на состояние дорог. Так, застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.

До этого проект дороги на Орбитальной в донской столице прошел госэкспертизу.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рейтинг#Дороги#РФ
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