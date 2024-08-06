Проект дороги на Орбитальной в Ростове-на-Дону прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Речь идет об участке районной магистрали до улицы Обсерваторной. Работы должны пройти в Аксайском районе и Октябрьском районе донской столицы.
Застройщиком указано Минтранспорта Ростовской области.
Проект включает в себя создание дороги длиной 4,5 километра. Она должна снизить нагрузку на транспортные потоки Ростова-на-Дону.
Ранее ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки.
До этого говорилось, что для скоростного трамвая обособят пути на трех улицах Западного в Ростове.
Кроме того, в Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы.