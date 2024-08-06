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Проект дороги на Орбитальной в Ростове-на-Дону прошел госэкспертизу

Проект дороги на Орбитальной в Ростове-на-Дону прошел госэкспертизу

6 августа 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону получил положительное заключение, говорится в Едином госреестре заключений.

Речь идет об участке районной магистрали до улицы Обсерваторной. Работы должны пройти в Аксайском районе и Октябрьском районе донской столицы.

Застройщиком указано Минтранспорта Ростовской области.

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Проект включает в себя создание дороги длиной 4,5 километра. Она должна снизить нагрузку на транспортные потоки Ростова-на-Дону.

Ранее ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки.

До этого говорилось, что для скоростного трамвая обособят пути на трех улицах Западного в Ростове.

Кроме того, в Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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