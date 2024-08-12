Экс-владельцы Ростовского зернового терминала снова смогли стать его акционерами

С июня 2024 года ООО «Ростовский зерновой терминал» вошёл в «РЗТ Холдинг». Экс-владельцы РЗТ Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко, согласно данным «Спарк», смогли войти в состав правления компании. Теперь у ООО «РЗТ Холдинг» четыре владельца. Шайдаев имеет долю в 69,99%, а Чемеричко — в 19,99%. Ещё 4,99% имеет бизнесмен Кирилл Шевченко, доля в 5% принадлежит Абасу Мамедову и перешла в залог банку.