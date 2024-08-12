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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Экс-владельцы Ростовского зернового терминала снова смогли стать его акционерами

Экс-владельцы Ростовского зернового терминала снова смогли стать его акционерами

12 августа 2024, 18:04
Фото: Pxhere.com
Экс-владельцы Ростовского зернового терминала снова смогли стать его акционерами
Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко снова стали совладельцами Ростовского зернового терминала (РЗТ), сообщает сервис «СПАРК».

С июня 2024 года ООО «Ростовский зерновой терминал» вошёл в «РЗТ Холдинг». Экс-владельцы РЗТ Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко, согласно данным «Спарк», смогли войти в состав правления компании. Теперь у ООО «РЗТ Холдинг» четыре владельца. Шайдаев имеет долю в 69,99%, а Чемеричко — в 19,99%. Ещё 4,99% имеет бизнесмен Кирилл Шевченко, доля в 5% принадлежит Абасу Мамедову и перешла в залог банку.

В открытых источниках указывается, что гендиректором «РЗТ Холдинга» числится именно Абас Мамедов. Шайдаев является его бенефициаром.

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Ранее сообщалось, что зернотрейдеров в Ростовской области забросили исками из-за зерновой пыли.

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