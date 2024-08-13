Сотрудницу администрации убили в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Обвиняемая 8 августа поссорилась с незнакомкой на фоне ревности к мужчине и несколько раз ударила ее ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.
После этого нападавшая сожгла одежду, в которой находилась в момент преступления, и два ножа. Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело.
Фигурантка признала вину, теперь ее заключили под стражу.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову», женщина убила сотрудницу администрации Белой Калитвы.
Ранее в Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды.