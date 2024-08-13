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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Женщина из ревности убила сотрудницу администрации Белой Калитвы

Сотрудницу администрации убили в Ростовской области

13 августа 2024, 12:15
Фото: Следком по Ростовской области
Женщина из ревности убила сотрудницу администрации Белой Калитвы
В Ростовской области заключили под стражу жительницу Белокалитвинского района за убийство, сообщили в региональном УСКР.

Обвиняемая 8 августа поссорилась с незнакомкой на фоне ревности к мужчине и несколько раз ударила ее ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

После этого нападавшая сожгла одежду, в которой находилась в момент преступления, и два ножа. Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело.

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Фигурантка признала вину, теперь ее заключили под стражу.

По информации Telegram-канала «Че по Ростову», женщина убила сотрудницу администрации Белой Калитвы.

Ранее в Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды.

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