rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Шакал напал на жителей Ростовской области

Шакал напал на жителей Ростовской области

14 августа 2024, 19:07
Фото: 1MI
Шакал напал на жителей Ростовской области
В Ростовской области шакал напал на двух местных жителей и сильно ранил их, сообщает DonDay со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.

13 августа в Родионово-Несветайском районе Ростовской области двое мужчин наткнулись на шакала. Дикое животное напало на них. Жители Дона остались живы и в экстренном порядке обратились в медицинское учреждение. Врачи провели ряд анализов и выяснили, что хищник был заражен бешенством. Пострадавшим сделали прививки от инфекции.

В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов
Узнать подробнее

Добавим, что с 2020 по 2024 год на территории Ростовской области было зафиксировано только четыре случая нападения диких зверей на людей. При этом два из них произошли в текущем году.

До этого RostovGazeta писала о том, что в донском регионе зарегистрированы массовые нападения змей на людей.

Читайте также:
До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в ТаганрогеМассовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской областиВ Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейских
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Нападение#Дикие животные#Укус#Опасный укус#Происшествия#Бешенство#Звери
Подпишитесь
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале
Сегодня, 17:27
Политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области
Сегодня, 09:06
Жителя Ростовской области осудили за общение с иностранцами. В чем он виноват?
Сегодня, 17:14
Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей
Сегодня, 17:32
Эколог призвал жителей Ростова срочно отказаться от пластиковых досок на кухне
Сегодня, 15:23
«Любовь и неврозы»: как психиатр Олег Силецкий лечил пациентов пением в Ростове
Сегодня, 09:20