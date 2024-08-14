Шакал напал на жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
13 августа в Родионово-Несветайском районе Ростовской области двое мужчин наткнулись на шакала. Дикое животное напало на них. Жители Дона остались живы и в экстренном порядке обратились в медицинское учреждение. Врачи провели ряд анализов и выяснили, что хищник был заражен бешенством. Пострадавшим сделали прививки от инфекции.
Добавим, что с 2020 по 2024 год на территории Ростовской области было зафиксировано только четыре случая нападения диких зверей на людей. При этом два из них произошли в текущем году.
До этого RostovGazeta писала о том, что в донском регионе зарегистрированы массовые нападения змей на людей.