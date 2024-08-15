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Published Сегодня, 08:44

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На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел и срывы поставки лекарств

На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств

15 августа 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел и срывы поставки лекарств
В Ростовской области 60 медиков из Белой Калитвы пожаловались на беспричинные наказания и срывы поставки лекарств, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, работники отказались выплачивать компенсацию семье пациента, скончавшегося от коронавируса. Сам долг числился на больнице. Говорится, что после этого в адрес медиков посыпались обвинения и штрафы.

Тогда 60 сотрудников обратились в различные инстанции, в том числе к губернатору и в Минздрав.

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Канал пишет, что люди жаловались на проверки и наказания без причин. А также на срыв поставок лекарств.

Отмечается, что теперь идет проверка главврача и пятерых заместителей. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове.

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#Илья Протвинов#Коронавирус#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лекарства#Дон#Медики#Претензии
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