На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По информации канала, работники отказались выплачивать компенсацию семье пациента, скончавшегося от коронавируса. Сам долг числился на больнице. Говорится, что после этого в адрес медиков посыпались обвинения и штрафы.
Тогда 60 сотрудников обратились в различные инстанции, в том числе к губернатору и в Минздрав.
Канал пишет, что люди жаловались на проверки и наказания без причин. А также на срыв поставок лекарств.
Отмечается, что теперь идет проверка главврача и пятерых заместителей. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове.