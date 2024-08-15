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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Ростовской области выявлено 490 случаев незаконного потребления электроэнергии

Предприниматели массово воруют электроэнергию в Ростовской области

15 августа 2024, 15:33
Фото: 1MI
В Ростовской области выявлено 490 случаев незаконного потребления электроэнергии
В Ростовской области выявлено 490 случаев незаконного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В организации рассказали, что активно проводят работу по поиску «скрытых коммерсантов». Это предприниматели, которые покупают электроэнергию по тарифу населения, но пользуются ею в коммерческих целях.

Специалисты проверили 2 925 объектов. Они нашли 490 нарушителей, среди которых крупный магазин торговой сети и рыбный цех.

«Напомним, незаконное потребление ухудшает качество жизни обычных граждан», — заключили энергетики.

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Ранее RostovGazeta опубликовала график отключения электричества в Ростове на текущей неделе.

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