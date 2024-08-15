Предприниматели массово воруют электроэнергию в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В организации рассказали, что активно проводят работу по поиску «скрытых коммерсантов». Это предприниматели, которые покупают электроэнергию по тарифу населения, но пользуются ею в коммерческих целях.
Специалисты проверили 2 925 объектов. Они нашли 490 нарушителей, среди которых крупный магазин торговой сети и рыбный цех.
«Напомним, незаконное потребление ухудшает качество жизни обычных граждан», — заключили энергетики.