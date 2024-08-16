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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Белоруссии запретили томатную пасту из Ростова-на-Дону

В Белоруссии запретили томатную пасту из Ростова-на-Дону

16 августа 2024, 07:24
Фото: Unsplash
В Белоруссии запретили томатную пасту из Ростова-на-Дону
В Белоруссии запретили реализацию томатной пасты, которую производят в Ростове-на-Дону, сообщает Госстандарт сопредельного государства.

Здесь говорится о пасте томатной с массовой долей сухих веществ 25%. Производителем является «Донконсервпром» из Ростова.

В ведомстве рассказали, что введены запреты на ввоз продукции и реализацию.

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«Донконсервпром»«Донконсервпром»
«Донконсервпром»
Фото: danger.gskp.by

«В процессе проверки выяснилось, что в продукте содержится запрещенная пищевая добавка — консервант сернистой кислоты. Также в процессе производства использовались бензойная и сорбиновая кислоты, которые нельзя применять для этого типа продукции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что этот товар не соответствует требованиям.

Ранее эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане.

До этого жительнице донского региона продали арахис с глазированными червями.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Товарный скандал#Запрет продукции
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