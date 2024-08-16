В Белоруссии запретили томатную пасту из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Здесь говорится о пасте томатной с массовой долей сухих веществ 25%. Производителем является «Донконсервпром» из Ростова.
В ведомстве рассказали, что введены запреты на ввоз продукции и реализацию.
«В процессе проверки выяснилось, что в продукте содержится запрещенная пищевая добавка — консервант сернистой кислоты. Также в процессе производства использовались бензойная и сорбиновая кислоты, которые нельзя применять для этого типа продукции», — сказано в сообщении.
Отмечается, что этот товар не соответствует требованиям.
Ранее эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане.
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