В Белоруссии запретили томатную пасту из Ростова-на-Дону

«В процессе проверки выяснилось, что в продукте содержится запрещенная пищевая добавка — консервант сернистой кислоты. Также в процессе производства использовались бензойная и сорбиновая кислоты, которые нельзя применять для этого типа продукции», — сказано в сообщении.