Хватит на целую бусину: эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
О вреде микропластика в научном и экологическом сообществах говорят уже не первое десятилетие. Пластик является одним из самых распространенных материалов в промышленности, благодаря своему разнообразию видов, относительной дешевизне производства, чрезвычайной легкости и ударопрочности. Из пластика изготавливают бытовые приборы, упаковку, посуду, предметы личной гигиены, игрушки одежду, обувь, мебель, запчасти для автотранспорта и даже автомобильные дороги. Все, что вы видите вокруг себя, либо уже содержит в себе пластик, либо может быть изготовлено из него. О том, как микропластик попадает в организм ростовчан, к чему это приводит и как минимизировать последствия вредной добавки рассказали местные эксперты из сферы экологии.
До середины 19 века вместо пластика люди использовали рога и бивни животных, черепаховые панцири, шеллак и янтарь. Природные ресурсы начали постепенно заканчиваться и тогда перед человечеством стала потребность в изобретении нового пластичного материала. Первый рукотворный пластик на основе хлопковых волокон, паркезин, создал в 1855 году британский металлург Александр Паркс.
Полностью синтетически пластик появился только в 20-м веке. В 1930-е был обнаружен один из самых популярных в современном виде пластмассовых материалов — полимер этилена. Сейчас его используют в производстве пластиковых пакетов, контейнеров и даже протезов.
Бум открытий в производстве пластика и обнаружение все новых его разновидностей и свойств привел к чрезмерной популярности производственного материала.
«Пластик стал очень мощным инструментом в развитии науки и промышленности. Вероятно, без него люди не смогли бы полететь в космос. Но в то же время сложная структура и технология производства пластика влияет на процесс его утилизации. Разложение пластика занимает от нескольких десятилетий до нескольких сотен лет. Во время этого процесса пластик распадается на миллионы мелких частиц, которые проникают глубоко в почву, вымываются в океаны и даже попадают в воздух, которым мы дышим», — объясняет ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
По словам эколога, влияние микропластика на организм человека до конца не изучено. Как объясняет ростовский зоолог Регина Ерофеева, в 2023 году по отношению к животным впервые была описана такая болезнь как пластикоз.
«Пластикозом назвали накопление частиц пластика в организме. Животные и птицы, особенно морские, часто могут принимать пластик в воде за еду. Таким образом частицы микропластика, макропластика, а иногда и целые пакеты, которые морские черепахи, например, принимают за медуз, накапливаются в организме. Пластик не переваривается, не выводится из организма в полном объеме и вызывает у животного травмы пищевода, рубцевание тканей. Потребление пластика нарушает нормальное развитие животных и провоцирует смертельные заболевания», — говорит зоолог.
Случаи пластикоза у людей до сих пор описаны не были, однако попадание микропластика в организм регулярно фиксируется.
По мнению эколога Дмитрия Брыканова, жители крупных городов поглощают больше микропластика, чем жители сельской местности.
«У жителей городов присутствует еще один огромный источник микропластика, которого в деревнях нет — автомобильные дороги с оживленным движением. Частицы микропластика попадают воздух из-за трения шин о поверхность дороги. Представьте, чем мы дышим каждый день», — замечает эксперт.
Другой источник микропластика, которого современному человеку избежать крайне трудно — еда и напитки, упакованные в пластиковую тару.
«Неправильное хранение продуктов, транспортировка, механические повреждение — все это приводит к тому, что пластиковая упаковка повреждается и от нее отделяются частицы микропластика, которые попадают в еду и напитки», — объясняет ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.
По словам эксперта по питанию, вещества, содержащие в микропластике, при попадании в организм человека способны вызывать изменения в гормональном фоне, увеличивает риск хронических заболеваний и способствует снижению иммунитета.
«Микропластик имеет чрезвычайно сильное влияние на состояние кишечника. Именно проблемы с кишечником из-за большого количества микропластика в организме ведут к нарушениям в пищеварении и ослаблению иммунитета», — объясняет нутрициолог.
Ростовский биолог Татьяна Юрченко считает, что в некоторую еду микропластик попадает на самых ранних этапах производства. Так, содержать в себе вредную полимерную добавку может рыба, креветки, раки, крабы и моллюски.
«Микропластик может проникать даже в растительную пищу. Было проведено исследование в Академии наук Китая, которое доказало, что растения „подтягивают“ из почвы частицы микропластика вместе с водой и другими питательными элементами», — рассказывает биолог.
По мнению эколога Дмитрия Брыканова, усугубляют ситуацию обыкновенные бытовые предметы, которыми мы пользуемся ежедневно: косметические средства, упакованные в пластиковую тару или содержащие в себе блестки, изготовленные из пластика, зубные щетки с синтетической щетиной, женские гигиенические средства и кухонная утварь.
«Как мне кажется, самый большой наш враг — пластиковая разделочная доска. Она есть почти в каждом доме, еще и в нескольких экземплярах. Поскребите по ней ножом, и вы невооруженным взглядом увидите пластиковую стружку. Представьте, что каждый раз, когда вы что-то готовите, все это попадает в конечном итоге в ваше тело», — предупреждает эксперт.
По словам эколога, за день человек может проглотить столько микропластика, сколько хватило бы для изготовления бусины диаметром до 13 мм.
Дмитрий Брыканов замечает, что микропластик настолько распространился по миру, что изолироваться от него не удастся даже на дне Марианской впадины.
«Старайтесь выбирать продукты в наименьшей степенью обработки. На производствах в полуфабрикаты может попадать микропластик. Выбирайте свежие, а не замороженные овощи и фрукты, цельные колбасы, сыры и мясо, а не в нарезке. Напитки и консервацию лучше покупать в стеклянной таре», — советует нутрициолог Анастасия Тодорова.
Диетолог рекомендует также сократить количество пищи из доставок, поскольку их чаще всего упаковывают в пластиковую тару и собирают сотрудники в полиэтиленовых перчатках. Все это может увеличить количество микропластика, попадающего в организм с едой.
Эколог Брыканов рекомендует заменить хранение продуктов под пищевой пленкой и в пластиковых контейнерах на контейнеры из стекла или нержавеющей стали.
«Выбросьте все пластиковые разделочные доски и замените их на деревянные. Обычную губку для мытья посуды замените на натуральную из люфы. Не ешьте из пластиковой посуды. Все это в процессе многолетнего употребления может сказаться на здоровье», — предупреждает эксперт.
Дмитрий Брыканов добавляет, что высокие температуры, ультрафиолет и механические повреждения способствуют расщеплению пластика на микрочастицы. По его словам, проведенных исследований пока недостаточно для того, чтобы четко обозначить, насколько микропластик вреден для человека.
«Сейчас мы точно знаем, что он гораздо вреднее для окружающей среды, состояние которой будет сказываться на нашем здоровье. Темпы производства и потребления пластика очень быстро растут. Нужно задуматься над его правильной переработкой и тогда с нами все будет в порядке», — уверен эксперт.
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