Хватит на целую бусину: эколог рассказал, сколько пластика в день съедают ростовчане

О вреде микропластика в научном и экологическом сообществах говорят уже не первое десятилетие. Пластик является одним из самых распространенных материалов в промышленности, благодаря своему разнообразию видов, относительной дешевизне производства, чрезвычайной легкости и ударопрочности. Из пластика изготавливают бытовые приборы, упаковку, посуду, предметы личной гигиены, игрушки одежду, обувь, мебель, запчасти для автотранспорта и даже автомобильные дороги. Все, что вы видите вокруг себя, либо уже содержит в себе пластик, либо может быть изготовлено из него. О том, как микропластик попадает в организм ростовчан, к чему это приводит и как минимизировать последствия вредной добавки рассказали местные эксперты из сферы экологии.