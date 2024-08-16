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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Ростовской области погибли 1 млн га посевов из-за аномальной жары

В Ростовской области погибли 1 млн га посевов из-за аномальной жары

16 августа 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области из-за неблагоприятной погоды погибла часть урожая, сообщил замглавы региона Константин Рачаловский.

Он рассказал ТАСС, что из-за аномальной погоды погибли ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 1 гектар. Причиной стали майские заморозки и засуха.

Всего пострадали 1,3 тысячи хозяйств из-за сложившихся условий. В целом размер ущерба оценили на сумму пять миллиардов рублей.

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Сейчас рассматривается вопрос об оказании помощи для возмещения размера ущерба. Компенсировать убытки смогут хозяйства, которые заключили договоры на страхование сельхозкультур.

Ранее фермер рассказал, как бороться с азиатской саранчой в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Урожай#Жара#Происшествия
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