В Ростовской области погибли 1 млн га посевов из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Он рассказал ТАСС, что из-за аномальной погоды погибли ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 1 гектар. Причиной стали майские заморозки и засуха.
Всего пострадали 1,3 тысячи хозяйств из-за сложившихся условий. В целом размер ущерба оценили на сумму пять миллиардов рублей.
Сейчас рассматривается вопрос об оказании помощи для возмещения размера ущерба. Компенсировать убытки смогут хозяйства, которые заключили договоры на страхование сельхозкультур.
Ранее фермер рассказал, как бороться с азиатской саранчой в Ростовской области.