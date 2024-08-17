Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении в Ростовской области

Происшествие случилось днём 17 августа. По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2107 ехал по дороге между Зерноградом и Кагальником «в неадекватном состоянии». Машина «виляла» по трассе. В конечном итоге ВАЗ влетел в Toyota Camry. Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.