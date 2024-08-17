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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Предположительно, один человек погиб и трое госпитализированы в аварии на трассе между Зерноградом и Кагальником

Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении в Ростовской области

17 августа 2024, 18:19
Фото: для иллюстрации / 1MI
Предположительно, один человек погиб и трое госпитализированы в аварии на трассе между Зерноградом и Кагальником
Предположительно, один человек погиб и трое госпитализированы в аварии на трассе между Зерноградом и Кагальником, сообщают очевидцы в сообществе ВКонтакте «Это Ростов».

Происшествие случилось днём 17 августа. По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2107 ехал по дороге между Зерноградом и Кагальником «в неадекватном состоянии». Машина «виляла» по трассе. В конечном итоге ВАЗ влетел в Toyota Camry. Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.

Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.
Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.
Фото: ВКонтакте «Это Ростов!»

Очевидцы сообщают, что водитель ВАЗ погиб на мести. Его пассажир, а также пожилая пара, ехавшая в Toyota, получили серьёзные травмы. Они госпитализированы.

В Госавтоинспекции подробностями случившегося не делились.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Соцсети#Происшествия
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