Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Происшествие случилось днём 17 августа. По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2107 ехал по дороге между Зерноградом и Кагальником «в неадекватном состоянии». Машина «виляла» по трассе. В конечном итоге ВАЗ влетел в Toyota Camry. Лобовой удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла.
Очевидцы сообщают, что водитель ВАЗ погиб на мести. Его пассажир, а также пожилая пара, ехавшая в Toyota, получили серьёзные травмы. Они госпитализированы.
В Госавтоинспекции подробностями случившегося не делились.
Ранее двоих детей экстренно госпитализировали после ДТП на Западном обходе Ростова.