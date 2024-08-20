Бывший депутат заявил об угрозах с воздуха от ВСУ для Ростовской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Издание со ссылкой на слова Котлярова сообщает, что также сохраняются угрозы диверсий. У него поинтересовались, есть ли вероятность сценария курского региона для Ростовской области.
Он рассказал, что она крайне мала, так как Ростов имеет надежную зону безопасности, которая защитит от молниеносного нападения. По его словам, сценарий с проникновением ВСУ в регион фактически максимально маловероятен.
Ранее режим чрезвычайной ситуации начал действовать в части донского региона из-за пожара на складе с топливом. А причиной возгорания стали рухнувшие обломки сбитого БПЛА. Ликвидация огня продолжается уже более двух чуток.
До этого над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника.